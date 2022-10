Wetzlar-Limburg: Fünf neue Abi-Hefte der Arbeitsagentur sind da

Für Schüler, Berater, Lehrer und Eltern: Es gibt fünf neue Informationsbroschüren. Foto: Bundesagentur für Arbeit

WETZLAR/DILLENBURG - Mit Beginn des neuen Schuljahres 2022/23 gibt es fünf neue Abi-Hefte der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Schüler, Eltern und Lehrer. Nach Angaben der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar geben die Publikationen einen Überblick über alles Wissenswerte rund um die Berufsorientierung.

Eltern und Lehrer bekommen in auf sie zugeschnittenen Heften Informationen und Tipps. Mit "Dein Navi zur Berufswahl: Leg los!" starten Schüler der gymnasialen Mittelstufe in die Berufsorientierung. Außerdem enthält das Heft Übungen und gibt einen Ausblick auf die Berufsorientierung in der Oberstufe - wo das Heft "Dein Navi zur Berufswahl: Starte durch!" anknüpft.

In diesem Heft lernen Oberstufenschüler Entscheidungshilfen kennen. Über Ausbildungs- und Studienreportagen erhalten die Leser Infos und sie erfahren Wissenswertes über Überbrückungsmöglichkeiten und die Bewerbung für Ausbildung oder (duales) Studium.

Hefte speziell für Berater, Lehrer und Eltern finden sich im Heft "Abi-Kompakt: Berufsorientierung - gewusst, wie!", welches auch von Beratenden der Agenturen für Arbeit im Berufsorientierungsprozess eingesetzt werden kann.

Die Ausgabe "Berufsorientierung im (digitalen) Klassenzimmer" ist an Lehrer und BO-Coaches adressiert. Eltern können ihre Kinder mit der neuen Ausgabe des Abi-Hefts für Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Berufsorientierung unterstützen.