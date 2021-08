Wetzlarerin Elena Hilgers im Landesvorstand der Jungen Union

Elena Hilgers. Foto: Junge Union Lahn-Dill

WETZLAR/DILLENBURG/GIESSEN - Wetzlar/Dillenburg/Gießen (red). Elena Hilgers aus Wetzlar gehört künftig dem Landesvorstand der Jungen Union (JU) Hessen an. Die 24-jährige Juristin war am Samstag beim 100. Landestag im Kloster Schiffenberg bei Gießen in diese Funktion gewählt worden. Nach sechs Jahren als Referent im Landesvorstand war Akop Voskanian (Wetzlar) nicht erneut angetreten. Begleitet wurde der JU-Landesparteitag von einem Großaufgebot der Polizei, da Gegendemonstrationen von Querdenkern und Umweltaktivisten die Veranstaltung stören wollten. Auslöser dafür waren die Auftritte von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, Kanzleramtsminister Helge Braun sowie Gesundheitsminister Jens Spahn. Weiterer Redner war der Europaabgeordnete Sven Simon, der die über 500 Teilnehmer mit einer pro-europäischen Rede begeisterte.

Wichtigster Tagesordnungspunkt des Landesparteitags war, neben der Beratung von 100 Anträgen zur inhaltlichen Ausrichtung der JU Hessen, die Neuwahl des Landesvorstands. Elena Hilgers überzeugte vor ihrer Wahl die Delegierten mit einer Rede zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen der hessischen Justiz und eines transparenten Rechtsstaats. Als Referentin für Justiz und Verbraucherschutz möchte sie vor allem die Attraktivität und die Ausbildung innerhalb der hessischen Justiz verbessern. Inhaltliche Punkte setzte die JU Lahn-Dill unter anderem mit Anträgen zur Förderung der medizinischen Versorgung auf dem Land oder zu steuerlichen Vergünstigungen im Falle einer freiwilligen Erwerbstätigkeit über das Renteneintrittsalter hinaus.