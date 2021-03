Wie geht's weiter im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises?

Bislang liegt für die Wahl des Kreistags im Lahn-Dill-Kreis nur ein Trendergebnis vor. Das heißt: Bisher wurden nur die Stimmzettel ausgezählt, auf denen Wähler nur eine Liste angekreuzt haben. Stimmzettel, auf denen Wähler kumuliert und panaschiert haben, werden in den folgenden Tagen ausgezählt.

Bedingt durch die vermehrte Briefwahl (diese Wähler konnten daheim in aller Ruhe kumulieren und panaschieren) stehen noch viele Stimmen aus, mehr als sonst. Das Ergebnis kann sich also bei der Auszählung in den nächsten Tagen noch verschieben, das Trendergebnis ist noch nicht so aussagekräftig wie sonst..

Der Kreiswahlleiter rechnet mit einem vorläufigen Endergebnis vermutlich erst am Freitag.