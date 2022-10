Wie hoch ist der Lehrermangel in Mittelhessen?

Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger tragen laut dem Schulamt Weilburg mit dazu bei, dass die Versorgung in Mangelfächern gewährleistet werden kann. In Bereichen, in denen dauerhaft zu wenige ausgebildete Lehrkräfte zur Verfügung stehen, bestehen unter eng bestimmten Voraussetzungen Möglichkeiten eines Quereinstiegs in den hessischen Schuldienst.

In Hessen ist ein Quereinstieg nur in den pädagogischen Vorbereitungsdienst (Referendariat) möglich. Das heißt, bei der Einzelfallprüfung kann ein vorliegender universitärer Studienabschluss einer Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt gleichgestellt werden. In diesem Fall kann eine Bewerberin beziehungsweise ein Bewerber direkt in das Referendariat eintreten.

Derzeit ist ein Quereinstieg in Hessen nur für die folgenden Lehrämter möglich:

Für das Lehramt an beruflichen Schulen in den Mangelfächern Metalltechnik, Elektrotechnik, Chemie-, Biologie- und Physiktechnik, Gesundheit, Sozialwesen/Sozialpädagogik und Informatik.

Für das Lehramt an Gymnasien in den Mangelfächern Physik, Informatik und Kunst.

Für das Lehramt an Haupt- und Realschulen in den Mangelfächern Physik, Chemie, Kunst und Musik.

Nach dem erfolgreichen Ablegen der Zweiten Staatsprüfung können sich die Absolventen im Rahmen des üblichen Verfahrens für den Schuldienst bewerben.