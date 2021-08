Wie ist eigentlich der Arbeitsalltag von Staatsanwälten?

Rund 14 000 neue Fälle pro Jahr: die Staatsanwaltschaft in Wetzlar. Foto: Jörgen Linker

WETZLAR/DILLENBURG - Rund 14.000 neue Fälle sind im vergangenen Jahr bei der Staatsanwaltschaft Wetzlar eingegangen, alles Delikte im Lahn-Dill-Kreis, ebenso viele wie im Jahr davor. Diese Zahl hat Oberstaatsanwalt Uwe Braun im Gespräch mit dieser Zeitung genant. Braun geht kommende Woche in den Ruhestand.

Häufigste Fälle: Betrug und Verkehrsdelikte

Nach seinen Angaben arbeitet die Wetzlarer Behörde allerdings auch jeweils etwa 14.000 Fälle pro Jahr ab - mit sieben Staatsanwälten und drei Amtsanwälten (Rechtspfleger, die nach Weiterbildungen vermeintlich nicht so schwerwiegende Fälle, wie zum Beispiel Beleidigungen, Nötigungen und vor allem Straßenverkehrsdelikte bearbeiten).

Laut Braun zählen neben den Verkehrsdelikten vor allem Betrügereien zu den häufigsten Strafsachen. Internetbetrug und Internetkriminalität allgemein habe deutlich zugenommen. Die Zahl der Wohnungseinbrüche sei dagegen zurückgegangen. Vielleicht, weil wegen der Corona-Pandemie die Menschen häufiger zu Hause seien, vielleicht aber auch, weil der Gesetzgeber den Strafrahmen erhöht habe.

Insgesamt rund 3000 Strafsachen, darunter sämtliche Verbrechen (Taten, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden), landen bei den sieben Staatsanwälten in Wetzlar, weitere 4000 bei den drei Amtsanwälten. Dazu kommen noch knapp 3700 Ermittlungsverfahren gegen unbekannt sowie knapp 3000 Ordnungswidrigkeitenverfahren, fast alles Verkehrssachen, vor allem Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Das macht knapp sechs Kriminalfälle pro Arbeitstag und Ankläger. "Es ist mit einer erheblichen Arbeitsbelastung verbunden", erklärt Braun, "schließlich kommen ja auch noch die Sitzungstermine an den Gerichten dazu." Die eigentliche Arbeit der Staatsanwälte sei aber Schreibtischarbeit, sagt der Jurist. "Wir haben gar nicht Zeit, ständig an Tatorten zu sein." Ausnahmen seien tödliche Verkehrsunfälle und Kapitaldelikte. "Da ist es auch mal wichtig, sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen und mit der Polizei die weiteren Ermittlungen abzustimmen." Was heißt Schreibtischarbeit? Braun erklärt: Die Staatsanwälte erhalten die Fälle und somit die Akten fast immer von der Polizei, vielfach sei der Sachverhalt dann schon ausermittelt. Bilder machen, Spuren sichern und auswerten - all das mache bereits die Polizei.

Die Staatsanwälte nehmen dann eine Beweiswürdigung vor: Ist der Sachverhalt schlüssig, besteht gegebenenfalls noch Ermittlungsbedarf? Es folgen Korrespondenzen mit Rechtsanwälten der Beschuldigten und mit Polizei. Und es folgt die juristische Würdigung der Fälle durch die Staatsanwälte: Wie ist der Sachverhalt einzuordnen? Ist es beispielsweise Betrug oder Unterschlagung, Mord oder Totschlag? Danach entscheiden die Staatsanwälte: Wird ein Fall vor Gericht angeklagt? Wird ein Strafbefehl beantragt? Werden die Ermittlungen eingestellt? Weil kein ausreichender Verdacht besteht? Oder gegen Zahlung einer Geldauflage, weil das Verschulden so gering ist und ein Denkzettel reicht?

Schließlich fertigen die Staatsanwälte am Computer die Anklageschrift. Bei weniger schwerwiegenden Delikten gibt es laut Braun inzwischen auch digitale Formulare, in denen nur noch Kreuzchen gemacht werden müssen. Das erleichtert und beschleunigt die Arbeit der Ankläger.

Braun räumt mit einem Bild auf, dass sich viele Menschen von der Arbeit von Staatsanwälten machen, weil sie es so in amerikanischen Filmen gesehen haben. "Wir sind nicht nur Ankläger, wir müssen auch zugunsten von Verdächtigen ermitteln. Wir sind verpflichtet, auch Entlastendes zusammenzutragen." Denn: "Es soll der bestraft werden, der zu bestrafen ist. Und wer unschuldig ist, soll auch nichts zu befürchten haben."