6 min

Wie Long-Covid das Leben einer Wetzlarer Ärztin umkrempelt

Dr. Claudia Ellert ist Oberärztin an den Lahn-Dill-Kliniken und selbst an Long-Covid erkrankt. Nun veröffentlicht sie ein Buch zum Thema, sie will aufklären.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg