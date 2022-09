Wo im Dillgebiet eifrig geblitzt wird - und wo gar nicht

Im Eschenburger Ortsteil Wissenbach wird der fließende Verkehr in beiden Richtungen kontrolliert. Der zweite Blitzer in Fahrtrichtung Eibelshausen hat die Gemeinde rund 70.000 Euro gekostet. Diese Kosten hat das Gerät in kurzer Zeit wieder "eingespielt". Am vergangenen Wochenende wurde das Panzerglas (kleines Foto) beschädigt. Die Technik war davon aber nicht betroffen, sodass sich der Täter wahrscheinlich im Vorfeld seiner Aktion dort verewigt hat. Fotos: Christoph Weber