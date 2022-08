Wochenrückblick: Baustellen, Drogen und der Fall Ayleen

Unser Überblick über die meistgelesenen Artikel der vergangenen Woche. Fotos: Philipp von Ditfurth/dpa, Heike Pöllmitz, highwaystarz/Fotolia, Polizeipräsidium Mittelhessen, Pascal Reeber, Patrick Stein

MITTELHESSEN - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Die Entwicklungen im Fall Ayleen

Neues zum Fall Ayleen: Was wir bisher wissen

Die Leiche von Ayleen (14) aus Gottenheim wird in einem See gefunden. Ein 29-jähriger Mann aus Waldsolms (Lahn-Dill-Kreis) soll ihr Mörder sein. Die Polizei geht von einem Sexualverbrechen aus. Die Todesursache, der Tatort, das Motiv - vieles im Fall Ayleen ist noch unklar. Doch inzwischen werden immer mehr Details bekannt. Wir haben die bisher bekannten Ereignisse chronologisch zusammengefasst.

Fall Ayleen: Boulevard sucht immer mehr Details in Waldsolms

Großes Medienaufgebot in der Taunusgemeinde: Im Wohnort des Tatverdächtigen drehen Journalisten derzeit jeden Stein um - mitunter ohne Skrupel.

Baustellen und Verkehrschaos in Wetzlar

Nächste Großbaustelle in Wetzlar: Weiter geht's im Dillfeld

Wie viele Baustellen, Sperrungen und Umleitungen verträgt Wetzlar, bis der Verkehr endgültig kollabiert? Diese Frage darf man sich derzeit wohl zu Recht stellen.

Verkehrschaos im Wetzlarer Westend

Gleich am ersten Tag der halbseitigen Sperrung ist der Verkehr rund um die Braunfelser Straße in der Domstadt annähernd kollabiert.

Abzocke, illegale und legale Drogen

Abzocke-Anrufe aus der Schweiz im Lahn-Dill-Kreis

Eine "United Swiss Marketing AG" kontaktiert gezielt ältere Menschen - auch im Dillgebiet. Es folgen Rechnungen, Mahnungen und Drohungen.

Kiloweise Drogen: Zugriff in Wetzlar und Solms

Unterschiedlichste Drogen, Bargeld und zudem noch haufenweise Impfpässe haben Fahnder bei zwei jungen Männern im Lahn-Dill-Kreis gefunden. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Besucher genießen Wetzlarer Weinfest

Das 30. Wetzlarer Sommernachtsweinfest war offensichtlich ein voller Erfolg. Die lockere, entspannte Atmosphäre nahm vom Schillerplatz über die Nauborner Straße bis zum Klostergarten an drei Tagen jeden in ihren Bann.