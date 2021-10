Wochenrückblick: Das Hin und Her rund um den Gallusmarkt

Von Bränden, Unfällen, Bauarbeiten, sportlichem und politischem Hick-Hack: Die Woche in Mittelhessen hatte viel zu bieten. (Fotos: Anna-Lena Fischer, Jörg Fritsch, Katrin Weber, Tanja Freudenmann, Pascal Reeber, dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Ein Großbrand in Steinbrücken, ein Mammut-Bauprojekt in Herborn und ein tödlicher Unfall zwischen Oberkleen und Oberwetz: Gerade am Anfang der vergangenen Woche haben sich die Meldungen überschlagen. Und auch zum Ende hin wurde es nicht langweiliger. Denn das Hickhack um den verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Gallusmarktes sorgte in Wetzlar für einige Aufregung. Und auch beim SV Hadamar ging es nicht gerade ruhig zu. Ein Rückblick auf unsere Themen der Woche.

Samstag

Großeinsatz für Feuerwehren: Drei Wohnhäuser brennen

Der Großbrand von drei Wohnhäusern in Dietzhölztal-Steinbrücken am Samstag hat viele unsere Leser beschäftigt. Zahlreiche Feuerwehren aus dem Dillkreis waren im Einsatz, denn die Flammen richteten großen Schaden an. Der Großbrand von drei Wohnhäusern in Dietzhölztal-Steinbrücken am Samstag hat viele unsere Leser beschäftigt. Zahlreiche Feuerwehren aus dem Dillkreis waren im Einsatz, denn die Flammen richteten großen Schaden an. Für die Hausbewohner hat die Gemeinde ein Spendenkonto eingerichtet

Sonntag

Mammutprojekt: B277-Kreuzung in Herborn zum Teil gesperrt

Während Bauarbeiten an der Kreuzung der Bundesstraßen 255 und 277 am Herborner Reuterberg brauchen Verkehrsteilnehmer starke Nerven: Die Umleitungen sind lang - und umständlich. Wie umständlich, das zeigt unser meistgelesener Text vom Sonntag.

Montag

Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Schöffengrund

Mit einer traurigen Meldung startete die neue Woche: Auf der K363 zwischen Oberkleen und Oberwetz hatte sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Auto war mit einem Motorradfahrer kollidiert. Der 64-Jährige Biker starb noch an der Unfallstelle.

Dienstag

2G in Hessen jetzt auch im Einzelhandel möglich

Das Coronavirus bestimmt weiter unseren Alltag: Ab Donnerstag gelten in Hessen einige neue Regeln. Neben Lockerungen gibt es auch einige Verschärfungen, was bei unseren Lesern auf großes Interesse stieß.

Mittwoch

Gallusmarkt: Verkaufsoffener Sonntag wird Fall für Gericht

Der Aufbau des Gallusmarkts lief bereits auf Hochtouren. Da platzt die Nachricht herein, dass der verkaufsoffene Sonntag wegen einer Unterlassungsklage auf der Kippe steht. Es begann ein Hin und Her, das unsere Leser in ihren Bann zog.

Donnerstag

Hadamar III: Irfan Düzel bezieht Stellung zur Abmeldung

Nach "zahlreichen Problemen" Nach "zahlreichen Problemen" zog der SV Hadamar seine dritte Mannschaft aus der Fußball-A-Liga zurück . Am Donnerstag machte der Co-Trainer dem Club Vorwürfe, übte aber auch Selbstkritik.

Freitag

Gallusmarkt: Gericht kippt verkaufsoffenen Sonntag

Am Donnerstag fiel im Streit um en verkaufsoffenen Sonntag während des Gallusmarktes die Entscheidung: Die Stadt Wetzlar musste am Donnerstagabend eine juristische Schlappe einstecken.