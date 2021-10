Wochenrückblick: Gallusmarkt, Oktoberfest und ein Trauerfall

Volksfeste, Ausschreitungen - und natürlich darf ein bisschen Corona auch nicht fehlen: Das sind unsere Klick-Hits der vergangenen Woche. Fotos: Klaus-Dieter Häring/Anna-Lena Fischer/dpa

MITTELHESSEN - Die Freude über die ersten Veranstaltungen in Mittelhessen nach monatelanger Corona-Zwangspause wird mancherorts stark getrübt: Gleich mehrere Schlägereien und eskalierte Parties hielten die Polizei am vergangenen Wochenende ordentlich auf Trab. Am Donnerstag hat ein Trauerfall die Region erschüttert. Der Rückblick auf unsere Themen der Woche.

Samstag

"O'zapft is": Oktoberfest in Limburg gestartet

Die Eröffnung des Limburger Oktoberfestes samt traditionellem Fassanstich hat am Samstag die meisten Leser interessiert. Trotz Corona wurde in der Domstdt mehrere Tage kräftig gefeiert. Wir haben das auch in zahlreichen Bildern und im Video festgehalten.

Sonntag

Limburger Oktoberfest: Es hagelt Schläge, Tritte und Schüsse

Auch am Sonntag hat das Limburger Oktoberfest unsere Leser besonders interessiert - diesmal aber aus eher unerfreulichem Grund: Gleich mehrere Auseinandersetzungen hat es am Wochenende rund um die Veranstaltung gegeben. Unter anderem hat ein 16-Jähriger mit einer Softairwaffe auf Fußgänger geschossen.

Montag

Einsatzkräfte nach Party im Dillfeld attackiert

Ebenfalls über einen größeren Polizeieinsatz haben wir am Montag berichtet: Im Wetzlarer Dillfeld ist nämlich eine Party völlig eskaliert. Als die Polizei die Feier mit 500 Besuchern beenden wollte, sollen Steine und Flaschen geflogen sein.

Dienstag

Besucher-Andrang auf dem Wetzlarer Gallusmarkt

Der Gallusmarkt, der in der Vorwoche vor allem mit dem Hin und Her rund um den verkaufsoffenen Sonntag für Aufsehen gesorgt hatte, hat am Dienstag die meisten User interessiert. Obwohl das Angebot anders war als vor der Pandemie, sind Tausende zum nach Wetzlar gekommen. Lange Warteschlangen und die Maskenpflicht im Freien - ein Erfahrungsbericht.

Mittwoch

Sparkasse Dillenburg dünnt Filialnetz aus

Ob Metzger, Friseure, Ärzte, Post oder Banken: Viele Branchen ziehen sich nach und nach aus dem ländlichen Raum zurück. Das hat oft gravierende Folgen für die - gerade älteren - Bewohner. Am Mittwoch hat ein Artikel über die Sparkasse Dillenburg, die ihr Filialnetz ausdünnt, besonders für Aufsehen gesorgt.

Donnerstag

Handball-Fan nach abgebrochenem Wetzlar-Spiel verstorben

Am Donnerstag war unsere Berichterstattung rund um den Sturm Ignatz sehr gefragt. Nur ein Artikel wurde aber von noch mehr Leuten gelesen und hat die Region betroffen gemacht: Nur wenige Tage nach dem medizinischen Notfall beim Spiel zwischen dem Bergischen HC und der HSG Wetzlar ist der kollabierte Handball-Fan verstorben.

Freitag

Verwirrungen um kostenlose Schnelltests im Lahn-Dill-Kreis

Das Thema Corona ist am Freitag wieder in den Fokus gerückt: Stehen Schwangeren und Stillenden noch Gratis-Schnelltests zu? Vor allem eine Formulierung sorgt für Verwirrung. Die Teststellen im Lahn-Dill-Kreis sind unterschiedlich damit umgegangen.