Wochenrückblick: Nachtleben, Schüsse und verschmähtes Geld

MITTELHESSEN - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag:

Wetzlar verschenkt Geld - aber kaum einer will es

Einem geschenkten Gaul schaut man sprichwörtlich nicht ins Maul. Oder doch? Wer im Stadtumbaugebiet "Quartiere an der Lahn" seine Immobilie modernisiert, dem gewährt die Stadt bis zu 19.500 Euro Zuschuss. Besonders groß ist das Interesse an diesem Geschenk bisher aber nicht.

Sonntag:

Die Vollsperrung bei Herborn und die Folgen für die Busse

Die Vollsperrung der Landstraße zwischen Uckersdorf und Burg hat auch Folgen für den Busverkehr. Betroffen sind neben den Linien- auch die Schulbusse. Die Befürchtungen einiger Eltern der Burger Ambachtalschule, dass die Grundschüler nun 45 Minuten und mehr im Bus unterwegs sind, lassen sich aus dem Baustellenfahrplan allerdings nicht ablesen.

Ein Mann fuchtelt in Wetzlar mit einer Pistole herum

Montag:

Unbekannter schießt in Wetzlar mit scharfer Waffe

Am Montag berichtet die Polizei, dass ein bisher unbekannter Mann am Freitag in der Silhöfertorstraße mit einer Pistole in die Luft geschossen und Passanten bedroht hat. Nachdem es einem Zeugen gelungen war, ihn zu entwaffnen, flüchtete der Schütze.

Dienstag:

Notarzt-Einsatz in Herborn: Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Ein Notarzteinsatz in Herborn hat am Dienstagnachmittag für Verspätungen und Ausfälle im Zugverkehr gesorgt. Die Strecke zwischen Burg und Sinn war zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Grund war ein medizinischer Notfall im Bereich der Bahngleise. Kurzzeitig endeten die Züge der Linie RB40 aus Richtung Frankfurt vorzeitig in Ehringshausen und wendeten dort.

Im Lahn-Dill-Kreis steigen die Corona-Zahlen stark

Mittwoch:

Wetzlar testet Crêpes gegen Kriminalität

Drogendelikte, Diebstähle oder einfach lautstarke Pöbeleien: Das Bahnhofsumfeld ist Kriminalitätsschwerpunkt und Angstraum in Wetzlar. Nun hat die Stadt einen Versuch gestartet, die Situation vor Ort zu verbessern. Ein Foodtruck im Eck zwischen Forum und Stellwerk soll die soziale Kontrolle erhöhen und trinkende Dauergäste vertreiben. Nach einer Woche stellt sich beim Betreiber eine gewisse Ernüchterung ein.

Donnerstag:

Lahn-Dill-Kreis mit höchster Inzidenz in ganz Deutschland

In der Regel will jeder auf den 1. Platz. Anders dürfte es sich bei der Spitzenplatzierung im Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) verhalten, das täglich aktualisiert wird. Das bundesweite Ranking führt der Lahn-Dill-Kreis allerdings am Donnerstag an. Die 7-Tage-Inzidenz von 912,9 ist an diesem Tag die höchste in ganz Deutschland.

Freitag:

Nachtleben in Wetzlar: Clubs und Discos Fehlanzeige

Poco, Supermäx, Technodisco: Die Liste der ehemaligen Clubs und Discos in und rund um Wetzlar ist lang. Vielerorts hat es sich längst ausgetanzt. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

