Wochenrückblick: Wirbel in und um Wetzlar herum

MITTELHESSEN - Alle Wege führen nach Rom - oder doch nach Wetzlar? In dieser Ausgabe unseres Wochenrückblicks könnte man fast meinen, die Welt würde sich nur um die Goethestadt an der Lahn drehen. Aber lesen Sie selbst, welche Artikel in den letzten Tagen am meisten Interesse auf sich gezogen haben.

Samstag

Drastische Schritte: Stop-and-Go-Betrieb bei Buderus Wetzlar



Zum Artikel Das Unternehmen reagiert auf die explodierenden Energiepreise, die Regelung gilt vorerst bis Ende März. Was das für die Mitarbeiter bedeutet, und was die Verantwortlichen sagen.

Sonntag

Mit dem Bus auf die Arbeit in Wetzlar: Lohnt sich das?



Zum Artikel Die Spritpreise steigen und Autofahren wird immer mehr zum Luxus. Unser Reporter Timo König wohnt auf dem Land und hat sich nach Alternativen umgeschaut. Ein Erfahrungsbericht.

Montag

Tornados in Mittelhessen: Gar nicht so seltene Seltenheit



Zum Artikel Jeden Sommer kommt es zu Tornados - auch in Mittelhessen. Gibt es lokale Häufungen? Wie stark sind die Luftwirbel bei uns? Ein heimischer Experte ordnet das Phänomen ein. Mit Video.

Dienstag

Bis die Funken fliegen: Drogenfahrt in Burbach



Zum Artikel Ein 21-jähriger Siegerländer lässt sich in Burbach auch von einem fast abgerissenen Rad nicht aufhalten. Laut Polizei waren Medikamente und Drogen im Spiel.

Mittwoch

Unfall auf glatter Straße bei Oberscheld



Zum Artikel Am Mittwochmorgen hat ein 30-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren und überschlug sich. Eine anhaltende Ersthelferin ist ebenfalls verletzt worden.

Donnerstag

Versuchtes Tötungsdelikt: Saufgelage in Wetzlar eskaliert



Zum Artikel Nach einem Zechgelage sind zwei Männer am Montag in Streit geraten. Die Fäuste flogen: Das Opfer, ein 43-jähriger Wetzlarer, schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Freitag

Mit 150 durch Wetzlar: erneut illegales Straßenrennen