Wurstkordel quer über den Radweg gespannt

BISCHOFFEN - Großes Glück hatte eine Gruppe Radfahrer, die am Mittwochabend bei Bischoffen die Unterführung der Bundesstraße 255 vom Aartalsee-Rundweg zur Königsberger Straße durchfahren wollten. Gegen 21.45 Uhr erkannte der Vorausfahrende nach der 90 Grad-Kurve, am Ende des absteigenden Weges in Richtung der Unterführung und kurz vor der Einfahrt in den Tunnel, im Lichtkegel seiner Beleuchtung quer über den Weg gespannte dünne Seile. Die Gruppe konnte abbremsen, bevor sie in die in maximal 1,20 Meter Höhe hängenden Seile fuhr, berichtete ein Polizeisprecher. Unbekannte hatten ein sogenanntes Wurstkordel mehrfach von einem Schildpfosten und von Pollern über den Weg gespannt. "Man kann sich vorstellen, wie ein Verletzungsbild hätte aussehen können, wenn die Biker wegen der Seile zu Boden gestürzt wären", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat beobachtet, wie die Seile dort gespannt wurden? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Telefon 02772-47050.