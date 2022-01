Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Die Nachmittagsbetreuung für Kinder im Lahn-Dill-Kreis wird verstärkt. Zwölf Teilnehmer haben die sechsmonatige "Qualifizierungsreihe für das Personal im 'Pakt für den Nachmittag' ohne pädagogischen Abschluss" zum Jahresende 2021 abgeschlossen. Nun haben sie ihre Zertifikate erhalten.

"Seit Juni 2021 haben die zwölf Mitarbeitenden aus neun unterschiedlichen Schulen im Lahn-Dill-Kreis im 'Pakt für den Nachmittag' die vom Hessischen Kultusministerium geförderte und vom Lahn-Dill-Kreis in Kooperation mit der GISA Marburg durchgeführte Schulungsreihe absolviert", heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises.

Ziel der Schulung sei, einen erhöhten professionellen Umgang und Sicherheit mit den Herausforderungen im Berufsalltag zu gewinnen und den Mitarbeitern im "Pakt für den Nachmittag" Hilfestellungen für ihre alltägliche Arbeit in der Betreuung von Kindern zu vermitteln. So solle die Qualität der Ganztagsangebote in der Region nachhaltig weiterentwickelt werden.

13 Unterrichtstage mit insgesamt 104 Unterrichtseinheiten hatten sich auf sieben Module verteilt. Dabei setzten sich die Teilnehmer mit pädagogischen und rechtlichen Grundlagen auseinander. Themen waren unter anderem die kindliche Entwicklung, Kinderschutz und Kinderrechte, Bildung und Lernen, Kommunikation und Partizipation und nicht zuletzt der Umgang mit Vielfalt, Interkulturalität und Inklusion.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Schulung war das Nachdenken über die eigene Rolle, was insbesondere durch eine praxisnahe und situationsorientierte Gestaltung gelingen sollte.

Abgeschlossen wurde die Qualifizierungsreihe mit einer Präsentation, bei der sich alle Teilnehmer tiefer gehend mit einem selbst gewählten Thema auseinandersetzten.

Simone Vetter, Leiterin der Kreis-Schulabteilung, Fachdienstleiterin Laura Mette und Silke Artik, die vonseiten des Kreises für die Koordination und Organisation der Schulungsreihe zuständig war, überreichten den Absolventen ihre Zertifikate. Diese werden hessenweit in allen ganztägig arbeitenden Schulen im "Pakt für den Nachmittag" anerkannt. Dieser ist eine Kooperationsvereinbarung hessischer Schulträger, die den Ausbau von Ganztagsangeboten an hessischen Grundschulen fördert.