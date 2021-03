67-Jähriger mit einem Motorroller gestürzt

Symbolfoto: VRM

MITTENAAR-BALLERSBACH - Leicht verletzt hat ein 67 Jahre alter Motorrollerfahrer am Dienstag einen Solo-Unfall auf der Bundesstraße B 255 im Aartal überstanden. Gegen 14 Uhr war der Senior gerade von Ballersbach kommend nach links in Richtung Herbornseelbach abgebogen, als er mit seinem Zweirad aus bisher ungeklärter Ursache auf den unbefestigten Fahrbahnrand geriet, die Kontrolle über seinen Roller verlor und stürzte. Der Mittenaarer erlitt Prellungen und Schürfwunden. Die Schäden an seinem Zweirad beziffert die Polizei auf etwa 200 Euro.