Als Bickens Rathaus nach Wetzlar wanderte

Luftkurort Bicken: eine Postkarte aus den 70er-Jahren. Foto: Archiv Heimat- und Geschichtsverein

Seit 50 Jahren gibt es Mittenaar. Fünf Jahrzehnte, in denen sich auch im Aartal einiges verändert hat. Foto: Tanja Eckel

Blick von oben: Im neuen Ballersbacher Gewerbepark (rechts im Bild) zieht 2017 das erste Unternehmen ein. Foto: Repro Hermann Steubing

Der Platz rund um das alte Offenbacher Rathaus auf einer alten Aufnahme. 1990 wird der Kirchberg umgestaltet. Heute findet sich dort eine Mauer. Repro: Gemeinschaft Offenbacher Ortsvereine

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Bellersdorf ist auch für seinen Karneval bekannt. Das bekommen alle Mittenaarer Bürgermeister zu spüren, wenn die närrischen Stoßtruppen das Rathaus in Bicken stürmen - so auch Hermann Steubing, der hier im Bild am 11.11.2011 kapituliert und die Schlüsselgewalt an Sebastian Schupp übergibt. Archivfoto: Uli Geis

Dieses Bild aus den 60er-Jahren zeigt die alte Aarbrücke in Bicken, das heutige Rathaus (ganz links) und daneben sein in den 70er-Jahren abgebautes Vorgängergebäude. Foto: Archiv Dill-Zeitung

Das alte Rathaus in Bicken. Würde es heute noch stehen, dann stünde es mitten auf der Bundesstraße - und zwar in etwa in Höhe der Fußgängerampel. Foto: Repro Hermann Steubing

So sieht es aus, als Mitte der 70er-Jahre das alte Rathaus in Bicken Balken für Balken abgebaut wird. Heute steht es in der Langgasse in Wetzlar. Repro: Hermann Steubing

Das bebt das Zelt: In Ballersbach gibt es noch eine Kirmes. Alle zwei Jahre geht es dabei vor allem montags hoch her. Archivfoto: Klaus Kordesch

Die Johann-Heinrich-Alsted-Schule auf einer Aufnahme von Ende der 80er-Jahre. Im Vordergrund ist ein Zug der Aar-Salzböde-Bahn mit einer besonderen Waggonreihung inklusive Schienenbussen zu sehen. 2001 fährt der letzte Zug durch das Aartal. Archivfoto: Franz Krämer

Blick aus der Luft auf die ehemalige Firma Valentin im Jahr 2005. Archivfoto: Firma Valentin

Vergangene Zeiten: Die Firma Valentin - hier die Einfahrt zu dem Gelände auf einer Aufnahme von 2002 - ist in den 80er-Jahren der größte Arbeitgeber in Mittenaar. Archivfoto: Martin H. Heller