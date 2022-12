Autoräder für 2000 Euro in Offenbach gestohlen

(© Polizei)

MITTENAAR-OFFENBACH - Unbekannte Diebe haben in Offenbach den kompletten Rädersatz eines weißen Ford-Pick-Ups vom Typ Ranger gestohlen, der auf dem Gelände eines Autohändlers an der B255 gestanden hat. In der Nacht zum Samstag bockten die Täter den Wagen auf Steine auf und montierten den Reifensatz ab. Die Polizei schätzt den Wert der Beute auf rund 2000 Euro. Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib der Räder nimmt die Polizei unter Telefon 02772-47050 entgegen.