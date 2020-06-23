Dienstag,
23.06.2020 - 18:00
2 min
Bagger bringen schnelles Internet nach Mittenaar
In Offenbach gibt es derzeit gleich mehrere Baustellen. In dem Mittenaarer Ortsteil wird zum einen am Stromnetz gearbeitet, zum anderen ist der Breitbandausbau in vollem Gange.
CTV+GJy0qTIhLJSlYH9zMzIhLzSwnP8gDzywn2IhCP9vCvNbqTIwnlxhVREcMFOPLJqaMKVtp2yhMPOxLGbtFJ4tG2MzMJ5vLJAbVTqcLaDtMKZtMTIlrzIcqPOaoTIcL2ttoJIbpzIlMFOPLKImqTIfoTIhYvOWovOxMJ0tGJy0qTIhLJSlMKVtG3W0p3EynJjtq2ylMPO6qJ0tMJyhMJ4tLJ0tH3Elo21hMKE6VTqyLKWvMJy0MKDfVUc1oFOuozEypzIhVTymqPOxMKVtDaWynKEvLJ5xLKImLzS1VTyhVUMioTkyoFOULJ5aMF4=
DfB8pzqypz1ynKA0MKVtGJSln3ImVREyqKAcozptXSADEPxtLzIlnJAbqTI0VUMiovOynJ5yoFODpz9dMJg0VTEyplOSozIlM2yyqzIlp29lM3IhM3A1oaEypz5ynT1yovOSDH0fVTEuplO6qKVtIzIlp3GQcUWeqJ5aVTEyplOGqUWioJ5yqUcyplOgnKDtoJIbpzIlMJ4tF2SvMJkhVTIcozHtozI1MFOJMKWvnJ5xqJ5aVUc3nKAwnTIhVTEyovOGqTS0nJ9hMJ4tnJ4tMTIlVPWAnKE0oTIlMJ4tEzIfMUA0pzUQa2HvVUIhMPOxMKVtDJSlLaYQiTAeMFOcovOCMzMyozWuL2ttLzS1qP4tETSvMJxtopB8p3AyovOuqJAbVUAyoaAcLzkyVSA0MJkfMJ4tq2yyVTEcMFOOLKVtqJ5xVTEcMFOPqJ5xMKAmqUWuj59yVQV1AFO1oaEypaS1MKW0VUqypzEyov4=
DKIwnPOxnJHtH2AbqJkyVTWyn29goKDtMJyhMJ4tE2kup2Mup2IlLJ5mL2ufqKAm
ETI1qTkcL2ttn2kynJ50MJyfnJqypvO1ozDtLKIzq8BxozEcM2IlVTymqPOxMKVtoTS1MzIhMTHtDaWynKEvLJ5xLKImLzS1VTE1pzAbVTEcMFOHMJkyn29gVTygVRS1MaElLJptMTIlVRgioJ11ozSfMJ4tDKWvMJy0p2qyoJIcoaAwnTSzqPNvoTSbov1xnJkfYJWlMJy0LzShMPVtXTkxLvxfVTEypvO2o24tETI1p2yhM3ZtIz9lM8BxozqypvOVMKWgLJ5hVSA0MKIvnJ5aVToQiUVtMTyyVRSlLzIcqUAaMJ1ynJ5mL2uuMaDtLzI0pzI1qPO3nKWxYvOWovOxMJ4tDzIlMJywnTIhVPWYLJkeq2IlnlVfVTShVTEypvOPVQV1AFjtnJ4tMTIlVRWunT5bo2MmqUWuj59yYPNvDJ0tH2IcMzIhVvO1ozDtnJ0tVyEuqJWyoaWunJ4vVUqypzEyovOcoaAaMKAuoKDtZGHtIJ50MKWhMJugMJ4toJy0VTgip3Eyozkip2IhVRqfLKAzLKAypzShp2AboZB8p3AyovOzj7klVREuqTIhM2ImL2u3nJ5xnJqeMJy0MJ4tj7kvMKVtMJyhMJ0tE2yaLJWcqPOjpz8tH2IeqJ5xMFOcoFORo3qhYFO1ozDtnJ0tIKOfo2SxVUMypaAipzq0YvOZLKI0VSA0MKIvnJ5aVTymqPOxLKZtITIcoPOxMKZtn3WynKA3MJy0MJ4tEKW3MJy0MKW1ozqmpUWinzIeqUZtraIlVSAwnTkcMpBsqJ5aVUMiovNvq2Icj59yovVfVTSfp28tqJ50MKW2MKWmo3WaqTIhYPOToTIwn2IhYt==
ETS6qFOeo21gMFOcovOCMzMyozWuL2ttoz9wnPOxnJHtDKImq2IwnUAfqJ5aVUMiovOGL2uuoUEej6EmqTIhVTShVTEyovOSL2gyovOPLJuhnT9zp3ElLpBsMF9Yo2WfMJ56MKVtH3ElLpBsMFO1ozDtI8B2pzWyoTWypzqmqUWuj59yY09lLJ5cMJ5mqUWuj59yYvORnJImVUqypzEyVTEuoz4tMTyyVSMypaAipzq1ozptqz9hVZB8LzIlVQZjZPOVLKImnTSfqTIhVTygVR9mqTIhVUIhMPOcoFOGj7kxMJ4tMTImVR1cqUEyozSupzIlVR9lqUA0MJyfplOxMKI0oTywnPO2MKWvMKAmMKWhYPOmLJq0VSA0MKIvnJ5aYt==
HTSlLJkfMJjtMTS6qFOvMJqcoz50VTyhVTEcMKAyovOHLJqyovOxMKVtDzS1VTIcozImVRqfLKAzLKAypzShp2AboUImp2ImVToQiUVtMTyyVRcinTShov1VMJyhpzywnP1OoUA0MJDgH2AbqJkyVUc3nKAwnTIhVRWcL2gyovO1ozDtDzSfoTIlp2WuL2thVRS1j59ypzEyoFO3MKWxMJ4tnJ4tDzywn2IhVT5iL2ttF2SvMJjtqz9hVTEypvOSL2gyVPWGL2u1oUA0pzUQa2HvYlWOqJLtMTIlVRoQiTkfVvOvnKZtraIlVRIwn2HtVxS1MvOxMKVtEfB8oTjvYlWOoFOUMKE0MJ5vLJAbVvO2MKWfMJq0YvOAnKDtraqynFO6qKCQcUE6oTywnTIhVSAwnTSfqTiQcUA0MJ4tLJ4tMTyyp2IlVSA0MJkfMFO3MKWxMFOmolOxnJHtETS0MJ5aMKAwnUqcozEcM2gynKDtqz9hVUW1ozDtBGNtFTS1p2uuoUEyovOvnKZtraIgVPWHLJ5hMJ53MJpvVUIhMPOxnJHtVxkynKO6nJqypvOGqUWuj59yVvOxMKI0oTywnPO2MKWvMKAmMKW0YPOmolOGqTI1LzyhMl4tFJ4tMKE3LFO2nJIlVSqiL2uyovOmo2kfMJ4tMTyyVRWuqJSlLzIcqTIhVTWyMJ5xMKDtp2yhMP4tDJ5mL2ufnJKQa2IhMPOmnJ5xVT5iL2ttMJyhnJqyVSqiL2uyovOzj7klVTEuplOSnJ5gMKAmMJ4tMTImVT5yqJIhVR5yqUcyplO1ozDtMTyyVZBRozEypaIhM2IhVTygVUEyL2uhnKAwnTIhVRqyp2SgqUA5p3EyoFOynJ5aMKOfLJ50YPOvMKMipvOxnJHtp2AbozIfoTIlMJ4tHUWiMUIeqTHtMTShovOhLJAbVRIcoaAwnZBxqUc1ozptqz9hVSA0MKIvnJ5aVTqyLaIwnUDtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4h