Ballersbach feiert "750 +2"

Aufgrund des Festwochenendes kommt es in Ballersbach zu VerkehrseinschränkungenDavon betroffen sind "Hohler Weg", "Sinner Straße" und "Backhausweg", die von Freitagmorgen bis Sonntagabend für den Durchgangsverkehr gesperrt sein werden. Der Festausschuss bittet darum, ab Mittwochabend (22. Juni) vorhandene Parkmöglichkeiten am Dorfgemeinschaftshaus, am Friedhof oder am Bahnhofsgelände zu nutzen und besonders das "Festgelände" an der "Nerv" ab Mittwochabend freizuhalten. Am Donnerstag (23. Juni) werden dort die Aufbauarbeiten für die Bühne und sonstige Bauten beginnen. Ausweichmöglichkeiten bestehen über die "Grabenbach" ab der alten Schule, beziehungsweise über die "Gieß", "In den Höfen", "Im Hohenstahl" und "Am Köppel".