Bei Offenbach: Bäume gefällt, Äste abgesägt

MITTENAAR-OFFENBACH - Baumfrevler sind am Radweg zwischen Offenbach und dem Aartalsee am Werk gewesen: Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, sind dort die Stämme von jungen Bäumen durch- und von anderen Bäumen Äste abgesägt worden - laut Polizei vermutlich mit einer Motorsäge. Entdeckt wurden die Taten bereits am 8. Februar. Hinweise auf die bisher unbekannten Täter erbitten die Polizei in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50.