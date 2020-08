Biker wird mit schweren Verletzungen in Klinik geflogen

Nach einem Unfall in Herbornseelbach muss die Besatzung eines Rettungshubschraubers einen verunglückten 17-Jährigen aus der Gemeinde Mittenaar in eine Klinik fliegen. Symbolfoto: Stephan Bartsch/ADAC

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn-Seelbach (red). Durch einen Frontalzusammenstoß mit einem Sprinter ist am Dienstagabend im Dernbacher Weg in Herbornseelbach ein 17-jähriger Leichtkradfahrer schwer verletzt worden.

Der 52-jährige Fahrer eines Sprinters aus Herborn überholte gegen 19.10 Uhr eine in Richtung Ortsmitte fahrende Radfahrergruppe. Dabei stieß er mit dem auf dem Verbindungsweg von Seelbach in die Herborner Alsbach entgegenkommenden 17-jährigen Mittenaarer zusammen. Bei der Kollision wurde der junge Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Zur Rekonstruktion des genauen Unfallherganges wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 4500 Euro und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50 in Verbindung zu setzen.