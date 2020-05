Bis zu 12 000 Tonnen Co2 einsparen

Im Gespräch (von links): Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich, Geschäftsführer Oliver Kreiling, Marion Ruppel (RP Gießen) und Martin Bettner (Weimer Gruppe). Foto: RPGießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mittenaar-Bicken/Gießen (red). Die Anlage soll nahezu Co 2 -neutral arbeiten: Anfang 2021 will die Firma Furnier- und Holzwerk Mittenaar in Bicken ein neues Biomassekraftwerk in Betrieb nehmen. Die Genehmigung zum vorzeitigen Errichten des Heizwerks hat das Regierungspräsidium(RP) Gießen bereits erteilt. So heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Ist das neue Heizwerk erst einmal fertiggestellt, sinken die CO 2 -Emissionen um weitere 200 Tonnen pro Jahr und das Furnier- und Holzwerk verfügt durch den Einsatz regionaler Biomasse über eine CO 2 -neutrale Wärmeerzeugung.

"Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energieversorgung betrifft uns alle", sagte RP Christoph Ullrich während eines Besuchs in Mittenaar, bei dem er sich einen Überblick über die geplante Anlage verschaffte. "Ich bin froh, dass wir der Vorhabenträgerin in solch kurzer Zeit mit der Genehmigung den Weg ebnen können, in unserer Region einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität zu gehen", wird er in der Mitteilung der Gießener Behörde zitiert.

Ullrich verwies auf die kurze Bearbeitungszeit. Gerade bei Genehmigungsverfahren die unter das Bundes-Immissionsschutzgesetz fielen, seien zahlreiche Begutachtungen und umfangreiche Prüfungen erforderlich, bis entsprechende Genehmigungen erteilt werden könnten.

Versorgung mit

Fernwärme denkbar

Die bestehende Holzfeuerungsanlage wurde in den 1960er-Jahren erbaut und versorgte das einstige Unternehmen komplett mit Wärme. "Seitdem haben sich die Anforderungen an moderne Energieversorgung stark verändert", erklärt Geschäftsführer Martin Bender. Auch aus diesem Grund sei die Planung für das neue Biomasseheizwerk vorangetrieben worden. Es solle in Zukunft den Hauptanteil der Energieversorgung des Unternehmens tragen. Die Anlage werde über eine Feuerungswärmeleistung in Höhe von 8,9 Megawatt verfügen.

Errichtet und betrieben wird die Anlage von der Firma selbst. Das Biomasseheizwerk wird fernab der Wohnbebauung errichtet und versorgt die Gebäude des Unternehmens mit Wärme mittels Heißwasser. "Die künftige Ausrichtung in der dezentralen Wärmeproduktion schafft zudem Raum, weitere wärmeintensive Unternehmen am Standort Bicken anzusiedeln", heißt es seitens des Unternehmens. Auch der Aufbau einer Nahwärmeversorgung über die Betriebsgrenzen hinaus sei denkbar. Dazu wird naturbelassenes Holz aus der Region verwendet. Das Investitionsvolumen für die Anlage beziffert das Unternehmen auf 5,5 Millionen Euro. "Ich bin froh über die Sicherung zahlreicher Arbeitsplätze am Standort Bicken und in der Region", sagte Bürgermeister Markus Deusing (SPD) und erklärt weiter: "Die Gemeinde Mittenaar ist vom Land Hessen bereits im Jahr 2017 als Klima-Kommune anerkannt worden. Das jetzige Projekt passt voll in unsere Philosophie, den CO 2 -Verbrauch in unserer Gemeinde weiter zu reduzieren."