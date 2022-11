Bürgermeister Deusing bringt den Mittenaars Haushalt ein

(© dpa)

MITTENAAR-BICKEN - Die Mitglieder der Mittenaarer Gemeindevertretung kommen am Montag, 7. November, zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Die Tagesordnung für diesen Abend ist umfangreich: Bürgermeister Markus Deusing (SPD) bringt den Haushalt für das kommende Jahr ein.

Außerdem soll Erhöhungen der Wasser- und Abwassergebühren beraten werden. Es gibt einen gemeinsamen Antrag aller im Parlament vertretenen Fraktionen, bei dem es um die Gründung einer Arbeitsgruppe zu den Kindertagesstätten geht. Die AG soll, so der Verschlag, unter anderem das Betreuungsangebot transparent machen und "Handlungsfelder zur Optimierung" erarbeiten.

Photovoltaik-Anlagen auf zwei Hochbehälter bauen?

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen zwei Anträge der Grünen, die sich Fahrradständer an öffentlichen Einrichtungen und Photovoltaik-Anlagen an den Hochbehältern in Offenbach und Ballersbach wünschen. Die FDP wiederum schlägt vor, einen Energiekostenzuschuss an die Mittenaarer Vereine zu zahlen.

Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Bicken.