Bürgermeister Deusing führt Mittenaars SPD-Liste an

Führen die Liste der Mittenaarer Sozialdemokraten an (v.l.): Sarah Goos, Volker Schmidt, Matthias Dietermann und Bürgermeister Markus Deusing. Foto: SPD Mittenaar

MITTENAAR - Die Mittenaarer SPD hat ihre Liste für die Kommunalwahl am 14. März 2021 aufgestellt. 30 Namen stehen auf der Liste, die von Bürgermeister Markus Deusing angeführt wird.

Damit solle deutlich gemacht werden, dass die SPD zum Bürgermeister steht und er zur Sozialdemokratie, sagt der derzeitige Fraktionsvorsitzende Volker Schmidt.

Auf den nächsten Plätzen folgen dann Sarah Goos (Bicken), Volker Schmidt (Offenbach), Klaus Becker (Ballersbach) und Mario Bangert (Bellersdorf). Es sei gelungen, eine starke Mischung aus allen Altersgruppen und Ortsteilen zusammenzustellen, sagt Ortsvereinsvorsitzender Matthias Dietermann. Auf der Liste würden sich sowohl Kandidaten mit langjähriger Erfahrung als auch zehn neue "Gesichter" finden.

Die Mittenaarer Sozialdemokraten wollen mit dem Motto "Planen - anpacken - handeln" in den Wahlkampf gehen. Das Ziel: Mit einem guten Wahlergebnis, so Schmidt, solle sichergestellt werden, dass auch in den nächsten fünf Jahren die "erfolgreiche Entwicklung der Aartalgemeinde in den vergangenen 48 Jahren fortgesetzt werden kann".