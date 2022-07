Das "Haahepper"-Open-Air in Ballersbach ist zurück

Nach zwei Jahren Pause wird wieder gerockt: Zur 38. Auflage ihres Open-Air-Festivals erwarten die "Haahepper" wieder Hunderte von Besuchern am Sportplatz. Archivfoto: "Haahepper"-Verein Ballersbach

MITTENAAR-BALLERSBACH - Nach zwei Jahren Zwangspause steigt am Wochenende wieder das "Haahepper"-Open-Air-Festival in Ballersbach. Am Freitag und Samstag, 15./16. Juli, lassen es die "Heuhüpfer" am Ballersbacher Sportplatz zum inzwischen 38. Mal wieder ordentlich krachen.

Gibt es am Freitag "Musik aus der Konserve", steht am Samstag Livemusik auf dem Programm: Auf der Bühne steht die "Metallica"-Tributeband "Sad" aus Italien. 2007 wurden "Sad" von "Zona Metallica", dem offiziellen italienischen "Metallica"-Fanclub, zur besten "Metallica"-Tributeband gekürt. 2008 erhielt die Band den Ritterschlag, als sie von "Metallicas" US-Fanclub "Metclub" anerkannt und autorisiert wurde.

Am Freitag kostenlos, am Samstag 5 Euro Eintritt

Bevor die Südeuropäer am Samstagabend die Bühne loslegen, wollen "Don't Stop" aus Breitscheid die Stimmung schon mal anheizen. Die heimische Band verspricht eine Mischung aus Rock-Oldies der vergangenen 40 Jahre.