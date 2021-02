Den Ahnen auf die Spur kommen

Seit dem vergangenen Jahr hat die Genealogische Arbeitsgemeinschaft Lahn-Dill-Kreis ihren Sitz im alten Rathaus am Kirchberg 12 in Mittenaar-Offenbach. Informationen zum Verein gibt es im Internet unter www.genealogie-lahndill.de oder per E-Mail an info@genealogie-lahndill.de.

Wer selbst auf Spurensuche gehen will, dem hilft möglicherweise eine Recherche über https://arcinsys.hessen.de weiter. Das Onlineportal hält Informationen zu einer Vielzahl von Archivbeständen bereit. Unter anderem kann man dort sehen, in welchem Staatsarchiv gesuchte Dokumente liegen.