Die Gastronomie leuchtet in Grün, der Handel in Rot

Leuchtendes Grün als mahnendes Zeichen: das Hotel Thielmann in Bicken am Montagabend. Foto: Hotel Thielmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTENAAR-BICKEN/SIEGEN - "Wir wollen. Wir können. Wann kriegen wir grünes Licht?" - auch die Familie Thielmann in Bicken hat sich dieser Aktion angeschlossen und ihr Hotel am Montagabend knallgrün leuchten lassen. Mit Blick auf den heutigen Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Lage bekräftigt der Hotel- und Gastronomie-Verband Hessen seine Forderung nach konkreten Öffnungsperspektiven.

Mit der Kampagne wollen die Initiatoren gemeinsam mit tausenden Unternehmen ein Zeichen setzen. Mehr Bilder und Videos dazu gibt es unter www.dehoga-hessen.de/grueneslicht/

Eine ähnliche Aktion hat der Handel gestartet: Als Mahnung für die schwierige Lage der Gewerbetreibenden und eine schnelle Wiedereröffnung der Geschäfte leuchteten am Montag bundesweit Geschäfte, Schaufenster und Einkaufszentren rot - auch die City-Galerie in Siegen. Der Handel blute aus, und die Lebendigkeit der Innenstädte sei in Gefahr, sagt Galerie-Centermanager Wladimir Senkewitsch. Der Lockdown gefährde Geschäfte in ihrer Existenz und Arbeitsplätze im Handel.