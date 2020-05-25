Montag, 25.05.2020 - 22:01
4 min
Die Veranstaltungsbranche: Von 100 auf 0 in die Ungewissheit
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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INITIATIVE SCHLIESST SICH ZUSAMMEN
Bereits zu Beginn der Corona-Krise formierte sich in der Veranstaltungsbranche die Kampagne "Jetzt - sonst", die hunderte Unternehmen und Einzelpersonen unterstützen. Die Initiative möchte auf die Lage der Branche aufmerksam machen, die "dramatisch ernst" sei, wie es auf der Webseite www.jetzt-sonst.de heißt.
Die Kampagne fordert mehr Unterstützung für die BrancheDie Initiatoren schreiben: "Die Veranstaltungswirtschaft war der erste Wirtschaftszweig, der von der Coronakrise getroffen wurde und er wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am längsten und tiefgreifendsten von den Auswirkungen betroffen sein." Ein Grund dafür sei, dass Veranstaltungen auf dem sozialen Kontakt vieler Menschen beruhten.
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