Dirk Schweitzer leitet nun die Mittenaarer Alstedschule

Leitet seit dem 1. Februar die Johann-Heinrich-Alsted-Schule: Dirk Schweitzer. Foto: Alstedschule

MITTENAAR-BICKEN - Nach einem halben Jahr Vakanz hat die Johann-Heinrich-Alsted-Schule in Bicken wieder einen "Chef": Seit dem 1. Februar leitet Dirk Schweitzer die Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe kommissarisch.

Der gebürtige Kölner hat einige Jahre in Rheinland-Pfalz an einer großen Haupt- und Realschule unterrichtet und wechselte dann in den Bereich Grundschule. In Rheinland-Pfalz hatte er parallel zur Lehrtätigkeit die Stelle als stellvertretender Leiter des Kreismedienzentrums inne und dort viele Kollegen im Kreis Altenkirchen im Einsatz digitaler Medien im Unterricht geschult. Im Sommer 2018 wechselte Schweitzer an die Grundschule Roßbachtal, die er zuletzt zweieinhalb Jahre lang leitete.

Amtseinführung erfolgt mittels Videokonferenz

Da es aufgrund der aktuellen Lage keine klassische Amtseinführung geben konnte, stellte sich Schweitzer der Schulgemeinde mittels einer Videokonferenz vor. Außer Schulamtsdezernentin Ines Gräfe waren dabei das Kollegium, Mitarbeiter der Schulverwaltung sowie Vertreter der Schüler, Elternschaft und des Fördervereins der Schule anwesend, um "den Neuen" willkommen zu heißen.

"Ich freue mich sehr, nun der Schulleiter in Mittenaar sein zu dürfen", sagte Schweitzer, "und werde mich mit Herz und Seele für die Belange der Schule, des Kollegiums und vor allem der von Euch Schülerinnen und Schülern einsetzen. Eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Elternschaft, sei es über den Schulelternbeirat, den Förderverein oder einfach nur in ganz normalen Gesprächen, ist mir dabei sehr wichtig."