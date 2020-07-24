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Freitag, 24.07.2020 - 13:48
3 min

Eine Waldgruppe auf Zeit: Kita Bicken zieht in die Natur

In schwierigen Zeiten sind Alternativen gefragt: In Bicken ist ein Teil der Kita mehrere Wochen mitten in die Natur gezogen. Ein Weg, der bei den Kindern gut ankam.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Mitten in der Natur: Die Bickener Kita durfte in den vergangenen Wochen die Schutzhütte der örtlichen Naturfreunde nutzen. Hier bedanken sich einige Jungen und Mädchen mit einem Lied bei einem Gast von dem Verein. Foto: Christian Hoge

Mitten in der Natur: Die Bickener Kita durfte in den vergangenen Wochen die Schutzhütte der örtlichen Naturfreunde nutzen. Hier bedanken sich einige Jungen und Mädchen mit einem Lied bei einem Gast von dem Verein. Foto: Christian Hoge

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