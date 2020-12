Emely Gombert liest beim Kreisentscheid

Die klassenbesten Vorleser der Alstedschule und ihre Betreuer (h.v.l.): Christina Stahl, Daniela Schirmuli und Jennifer Zehner mit (M.v.l.) Irem Erdag, Anna Schminke. Justin Klein, (v.v.l.) Luis Pinstock, Lotta Schneider und Emely Gombert. Foto: Alstedschule

Jetzt teilen:

MITTENAAR-BICKEN - Emely Gombert aus der Klasse 6b wird die Johann-Heinrich-Alsted-Schule in Bicken beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs vertreten. Beim Schulentscheid überzeugte sie die Jury mit ihren Vorträgen eines Auszugs aus "Harry Potter und der Stein der Weisen" und aus einem ihr bis dahin fremden Text.

Die Zweit- und Drittplatzierten, Lotta Schneider (6c) und Luis Pinstock (6b), erhielten ebenso wie die Siegerin Buchgeschenke von der "Mittenaarer Bücherstube".

In den Klassen 6a, 6b und 6c waren in den vergangenen Wochen zunächst jeweils zwei Klassensieger ermittelt worden, die dann in der Mensa den Schulentscheid unter sich ausmachten.

In der ersten Runde stellte jeder Schüler einen vorbereiteten Textausschnitt aus einem selbst gewählten Buch vor. Im zweiten Durchgang Runde mussten die Schüler zeigen, dass sie auch einen ungeübten Text gut vorlesen können. Dabei achtete die Jury - bestehend aus Sekundarstufenleiterin Daniela Schirmuli, Deutsch-Fachbereichsleiterin Jennifer Zehner und Christina Stahl von der "Mittenaarer Bücherstube" - auf die Vorlesetechnik und die Interpretation des Textes.