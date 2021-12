Emily Schibelbein überzeugt die Jury

Siegerfoto im "Café Good Morning" (v.l.): Schulleiter Dirk Schweitzer mit den besten Vorlesern der Mittenaarer Alstedschule, Emilia Holzapfel, Ilvy Keiner, Emily Schibelbein, Melinda Pfeffer, Lia Neu und Nelio Meinzel sowie Christina Stahl und Rebekka Fischer von der Jury. Foto: Johann-Heinrich-Alsted-Schule Mittenaar

MITTENAAR-BICKEN - Emily Schibelbein hat den Vorlesewettbewerb an der Johann-Heinrich-Alsted-Schule in Mittenaar gewonnen.

Nachdem die drei sechsten Klassen in den vergangenen Wochen jeweils ihre zwei Klassenbesten ausgewählt hatten, traten diese nun im Schulentscheid gegeneinander an. Die Jungen und Mädchen stellten in der ersten Runde ihre vorbereitete Textpassage aus einem selbst gewählten Buch vor.

Anschließend erhielten sie eine ihnen bis dahin unbekannte Geschichte, die möglichst überzeugend vorgelesen werden sollte. Die Jury bewertete jeweils die Lesetechnik und die Interpretation sowie im ersten Durchgang die Textstellenauswahl.

Überzeugt mit Auszug

aus "Mein Lotta-Leben"

Am Ende überzeugte Emily Schibelbein mit einem Auszug aus "Mein Lotta-Leben" und ihrer Darbietung des Fremdtextes. Sie wird die Schule nun im Kreisentscheid vertreten. Platz zweite belegte Ilvy Keiner vor Emilia Holzapfel, Nelio Meinzel und Lia Neu.