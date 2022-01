Enduro von GasGas gestohlen

Symbolfoto: dpa

MITTENAAR-BALLERSBACH - Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist in der Weihnachtswoche zwischen Mittwoch gegen 21 Uhr und dem Tag vor Heiligabend um 8 Uhr von einem Hof im Hohlen Weg in Ballersbach eine Enduro gestohlen worden. Das rote Motorrad der Marke GasGas ist nicht zugelassen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib der rund 9000 Euro teuren Maschine geben können, sich unter Telefon 0 27 72-4 70 50 mit den Ermittlern in Herborn in Verbindung zu setzen.