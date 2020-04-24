Erinnerungen: Wie aus einer Nazi-Fahne ein Dirndl wird

Die Ballersbacherin Hannelore Benz bei der Durchsicht alter Unterlagen, die sie aus der Nachkriegszeit gerettet hat. Foto: Uli Geis
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ZUR PERSON: HANNELORE BENZ
Hannelore Benz, Jahrgang 1931, ist vielen als Heimatbuchautorin und Journalistin bekannt. Für unsere Zeitung ist sie bis heute als Mitarbeiterin tätig.
Aufgewachsen in
Montabaur, lebte sie in ihrer Kindheit zeitweilig bei ihrer Oma in Weilburg und ging dort auch zur Schule. Deswegen kannte sie Weilburg bereits, als sie nach ihrer Flucht aus dem pommerschen Schneidemühl, wohin es ihren Vater 1941 beruflich verschlagen hatten, im März 1945 dort ankam.
1963 zog sie mit ihrer Familie ins
DillgebietSeit 1973 wohnt sie in Ballersbach
Wir haben sie als
Zeitzeugin für unsere Serie "Die letzten Kriegswochen - vor 75 Jahren im Dillgebiet" ausgewählt, obwohl sie diese Zeit in Weilburg erlebt hat, weil die Situation für Flüchtlinge dort sicherlich ähnlich war wie in Dillenburg, Herborn oder Haiger.
Über die Ereignisse in unserer Region nach dem Einmarsch der Amerikaner im März 1945 hat sie viel recherchiert und geschrieben - nachzulesen ist das unter anderem in ihrem 1988 erschienenen Buch
"Zwischen Meiler und Basalt - Geschichte und Geschichten des Dillkreises 1945 - 1976" (np)
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