Erneut Zigaretten aus einem Markt geklaut

Mittenaar-Offenbach (red). Erneut haben Diebe ruckzuck Zigaretten aus einem Einkaufsmarkt gestohlen - diesmal an der Bundesstraße B 255 am Ortseingang von Offenbach aus Richtung Bicken. Um 0.21 Uhr in der Nacht zum Mittwoch schlugen die Täter das Sicherheitsglas neben dem Eingang ein. Danach schnappten sie sich eine größere Menge Zigarettenstangen. Der Schaden beläuft sich auf rund 14 000 Euro. Zeugen beobachteten, wie die Täter in einem silbernen Mercedes-Kombi mit Gießener Kennzeichen in Richtung Bischoffen flüchteten. Nun hoffen die Ermittler auf weitere Zeugen. Hinweise nehmen sie unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.