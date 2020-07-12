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Sonntag, 12.07.2020 - 11:30
3 min

Erst untersuchen, dann kann vielleicht gebaut werden

In Mittenaar berichtete Bürgermeister Markus Deusing (SPD) unter anderem von Untersuchungen für ein Baugebiet und für Windkraftanlagen. Zudem ging es um Bickens Friedhofshalle.

Von Katrin Weber
Die Friedhofshalle in Bicken soll saniert werden. Die Glasbausteine wird der Bauhof entfernen. Das teilt der Bürgermeister den Gemeindevertretern mit. Foto: Katrin Weber

Die Friedhofshalle in Bicken soll saniert werden. Die Glasbausteine wird der Bauhof entfernen. Das teilt der Bürgermeister den Gemeindevertretern mit. Foto: Katrin Weber

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