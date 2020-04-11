Ferien zu Fuß: Ablenkung auf den "Bickener Ritterspuren"

Bietet schöne Anblicke: Die "Bickener Ritterspuren" führen auch durch lichte Waldabschnitte. Foto: Christian Hoge
GHyHIRIBDHSFYHWWD0gSGvNgVREuplOZj6EwnTIfovOcp3DtnJuhMJ4tnJ5mVRqyp2ywnUDtM2ImL2ulnJIvMJ4hVR1cqPOcnUWyovOKLJ5xMKWmqZB2L2gyovOmL2ulMJy0MJ4tMTyyVUc3MJxtH3ElnJAbopBxoz5wnTIhVTEypvOGo25hMFOyoaEaMJqyovNgVTygVSYQiTAeMJ4tMJyhVTYQgaAyVTElMJyhLzkcL2gyozEypljtp3EuL2uyoTyaMKZtI2ImMJ4hVPWnqFO6q2IcqPOgnKDtDJWmqTShMPNbqJ5xVRShp3EuozDcVTkuqJMyovO3nKVtD29lo25uVUqyMlVfVUA0MJu0VTyhVTEyoFOKLJ5xMKWvqJAbYvOSplOcp3DtMJyhMFOnMJywnT51ozpfVTEcMFOcovOmL2u3MKWyovOnMJy0MJ4tGKI0VT1uL2u0Yt==
JaHtMzyhMTIhVTymqPOmnJHtLKIzVTEypvOej7klrzImqTIhVSquozEypaWiqKEyVTygVRkunT4gETyfoP1PMKWaoTShMPjtMTIhVUAcMJWyovOYnJkioJI0MKVtoTShM2IhVPWPnJAeMJ5ypvOFnKE0MKWmpUIlMJ4tYFOuovOynJ5ypvOKLJ5xMKWvqJAbp3EuqTyiovOgnKE0MJ4tLKIzVTEyoFOKMJphVSMcMJkyVRIcoaElj6EaMFOcovOxMJ0tDaIwnPOxo2g1oJIhqTyypzIhVTEcMFOToUIwnUDtLKImVTIcozIgVRSfoUEuMljtnJ4tMTIgVT1uozAbVTIcozIgVTEcMFORMJAeMFOuqJLtMTIhVRgipTLtraHtMzSfoTIhVTElo2u0Yt==
EJyhMFOTLJ1coTyyVUAwnUWynJW0BvNvEJyhVUq1ozEypaAwnZB2ozIlVSqyMlO6qJ0tDKIzoKIhqTIlovNgVTWfMJyvqPOuoTkyVTqyp3IhMPO1ozDtoKIhqTIlYvVtDJ5xMKWyVSquozEypzIlVTkup3AyovNvnJ4tMTyyp2IlVUAwnUqypzIhVScynKDvVTqfMJywnPOynJ4tHzI6MKO0VUc1oFOPLJAeMJ4tMTRtqJ5xVTuuoUEyovOzMKA0BvNvI2ylVTuuLzIhVTqynZB2paDfVSquMzMyoT4tp29foTIhVTquoabtM3I0VTuyoTMyov4v
CTtlCxS1MvOxMKVtH3IwnTHtozSwnPOxMJ4tVxuypaWyovO2o24tDzywn2IhVwjinQV+
ETyyVTgfMJyhp3EyVTSfoTIlVPWSrUElLKEiqKWyovVtnJ0tGTSbov1RnJkfYHWypzqfLJ5xVTIcM25yqPOmnJAbVTyhVTEcMKAyovOHLJqyovO3nJHtn2S1oFOuozEypzHtraIgVRSvp2AbLJk0MJ4hVREyoz4tp2yyVTymqPO2MKWbj6EfqT5cp23QcZBsnJptn3IlrvjtM3I0VTS1p2qyLzS1qPO1ozDtozywnUDtraHtLJ5mqUWyozqyozDhVSIhMQbtDKIwnPjtq2IhovO2nJIfMFOxMKW6MJy0VT5cL2u0VTSlLzIcqTIhVTiQgz5hMJ4tqJ5xVTEcMFOGo25hMFO3nJ5eqPjtqzIlnKWlMJ4tp2ywnPOhqKVtq2IhnJqyVUc1VTEypvOFo3I0MF4=
DKIwnPOuovOxnJImMJ0tn8B8nTkyovjtLJWypvOuozqyozIboJIhVR1ipzqyovO0qJ1gMJk0VUAcL2tto2WypzuuoTVtqz9hVRWcL2gyovObLKIjqUCQcTAboTywnPOxMKZtGJIhp2AbMJ4tLzImqTIlVRMlMKIhMP4tFUIhMTHtqUWynJWyovOcnUVtFTIlpzAbMJ4to2EypvOTpzS1L2uyovOgo3EcqzyypaDtnTyhqTIlVUAcL2ttnTIlYvORMKVtH3EupaEmL2u1p3ZtMfB8pvOxnJHtraqynKA0j7khMTyaMFOKLJ5xMKW1ozptMfBxoTk0VTSgVRSfqTIhVRElMKAwnUOfLKE6VTyhVRWcL2gyov4tDJkmVSOupzgjoTS0rvOvnJI0MKDtp2ywnPOxnJHtDJSlp3ElLpBsMFOcovOxMKVtG3W0p21cqUEyVTShYvORMKVtnTSfLzHtF2yfo21yqTIlVTWcplO6qJ0tI2ShMTIlpT9lqTSfVTyhVTEypvOVnJ5xMJ5vqKWap3ElLpBsMFOcp3Dtp2AbozIfoPOvMKsQcTk0nJq0YvOBLJAbVTEyoFOynJ56nJqyovOyL2u0MJ4tDKIzp3EcMJptq2SlqTI0VUAwnT9hVTWuoTDtMTIlVRS1p3AcL2u0p3O1ozg0VSW1MT9fMaAbLJyhYvORMJ0tI2ShMTIlMKVtLzyyqTI0VUAcL2ttnTyypvOynJ4tDzkcL2ftLKIzVRWcL2gyovO1ozDtDzSfoTIlp2WuL2ttp293nJHtnJ4tHzywnUE1ozptE3WynJMyoaA0MJyhYvOKMJ5cM2HtGJI0MKVtq2IcqTIlVTEioJyhnJIlqPOmL2uiovOxLKZtJaqcqUAwnTIlovOxMKVtIfB2M2IfYvORnJHtMKWmqTIhVSAwnUWcqUEyVTygVSquoTDtp2yhMPOfj6EhM3A0VT5cL2u0VTEcMFOfMKE6qTIhYvORMKVtrzyynUDtp2ywnPOhj6EgoTywnPQQiTWypvOxMJ4tE3Wij590MJyfVTEypvOHo3IlYt==
DER RUNDGANG
Länge: sieben Kilometer.
Dauer: etwas mehr als zwei Stunden.
Start und Ziel: Wanderportal am Alten Dreschplatz in Bicken (an der Hindenburgstraße/L 3050).
Hinweise: Der Rundkurs ist die kürzeste "Extratour" im Lahn-Dill-Bergland - und damit ein guter Einstieg für Personen, die selten zu Fuß unterwegs sind oder nicht allzu viel Zeit einplanen möchten. Geübte Wanderer dürften die Strecke eher als ausgedehnten Spaziergang wahrnehmen. Der sehr gut ausgeschilderte Weg verläuft zu großen Teilen durch den Wald und bietet viele Rastmöglichkeiten. Interessant ist besonders für Familien die Schutzhütte Bicken mit einem Spielplatz und einer Torwand. Wer auf der Suche nach spektakulären Steigungen ist, wird auf dem Rundweg nicht fündig.
Gefahren: Vorsicht ist beim Überqueren der Landesstraße L 3050 geboten.
Parkmöglichkeit: Parkplatz Aarstraße in der Ortsmitte von Bicken, etwa 500 Meter vom Start- und Zielpunkt entfernt.
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VzExLGxjLGDmYJR1MGZgAQOvZF1vMJDmYJLkMQH0MTLjAQR4MPVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
I2IlVUAcL2ttLKIzVTEcMFNvDzywn2IhMKVtHzy0qTIlp3O1pzIhVvOvMJqcLaDfVUEuqJAbqPOuqJAbVTyhVTEcMFOUMKAwnTywnUEyVTIcov4tIz9lVUW1ozDtAwNjVRcunUWyovO2MKWfnJKQa2IhVTEcMFNvFTIlpzIhVUMiovOPnJAeMJ4vVTybpzIhVSA0LJ1gp2y0rvOcoFOOLKW0LJjhVRImVTqcLaDtoz9wnPOGpUIlMJ4tnJulMKVtDJ53MKAyozuynKDfVTEcMFOgMJulMKWyVRcunUWbqJ5xMKW0MFOxLKIypaEyYvOOoTk6qFO2nJIfMFQQaTWypzWfMJyvp2IfVUAioTk0MJ4tEaWyqJ5xMFOxMKVtFTymqT9lnJHtozywnUDtMKW3LKW0MJ4tYFOynJ5yVRuuozE2o2kfVSEuMzIfovOfnJIzMKW0VTSvMKVtFJ5zo3WgLKEco25yov4tETyyVTIlp3EyovOVnJ53MJymMFOznJ5xMJ4tp2ywnPOuqJLtMTIgVPWGqZBxoTkwnTIhVvjtqzIloKI0oTywnPOynJ5yVTIbMJ1uoTyaMFOVj7MbMJ5mnJIxoUIhMl4=
CTtlCxIcovOcMUyfoTymL2uypvOPLJAbVUIhMPOynJ4tHTkuqUbtraIgVSMypaqynJkyowjinQV+
G2WypzuuoTVtMTImVSW1ozE3MJqmVUAcozDtoTShM2HtDJAeMKWlLJyhMFO6qFOypzgyoz5yov4tH3QQcUEypvOcp3DtnJ4tMTIgVRWypzIcL2ttozSwnPOSnKAyozIlrvOaMJqlLJWyovO3o3WxMJ4tYFO3o3MiovOFMKA0MFOxMKVtH3EioTkyozIcozsQcT5aMFO6MKIaMJ4hVRuyqKEyVUA0MJu0VTucMKVtMJyhMFOeoTIcozHtFZB8qUEyYvOSnJ4tH3GQiTAeVUqynKEypvOfnJIaqPOxLKZtn2kynJ5yVSAynKEyoaEuoPNvGz9hoaqiL2tvYvORo3W0VTuuqUEyovOxnJHtHzy0qTIlVUMiovOPnJAeMJ4tGTShMTWyp2y0rvjtMTIhVUAcMFOxMJ0tGz9hozIhn2kip3EypvOGqTyzqPOYMKOjMJjtj7kvMKWfnJKQa2IhYt==
DzIcoFOOLaA0nJIaVUqupaEyqPOynJ5yVRyxrJkfMFOgnKE0MJ4tnJ0tI2SfMQbtEJyhVRWuL2ttMzkcMpBsqPOuoFOFLJ5xMFOxMKZtI2IaMKZtMJ50oTShMlNgVUqypvO2o3WmnJAbqTyaVTucozSvp3EynJq0YPOeLJ5hVUAcL2ttn3IlrzIlnTShMPOypzMlnKAwnTIhYvOGolO3nJHtMJyhp3DtLKIwnPOxnJHtFTIlpzIhVUMiovOPnJAeMJ4/
DzSfMPOzo2kaqPOynJ5ypvOxMKVtFZB2nTIjqJ5eqTHtMTIlVSEiqKV6VREcMFOGL2u1qUcbj7k0qTHtDzywn2IhVTmQcTE0VUc1oFOJMKW3MJyfMJ4tMJyhVP0toJy0VRYQcT5eMJ4fVTIcozIgVSOuqzyfoT9hYPOynJ5ypvOTMKIypaA0MJkfMFO1ozDtMJyhMJ0tH3OcMJkjoTS0rv4tj4ElM2IloTywnPjtMTSmplOeMJyhVRM1j59vLJkfVUc1pvOVLJ5xVTymqP4tH2AboTyyj59fnJAbVTMcozEyqPOmnJAbVUMipvOCpaDtMJyhMFOHo3W3LJ5xYvORLJ5uL2ttMz9fM3DtMJyhVTkyqUc0MKVtH3OurzyypzquozpfVTEypvOkqJIlVTE1pzAbVRMyoTEypvO1ozDtraIlj7kwnlOhLJAbVRWcL2gyovOzj7kbpaDh
DzkynJW0VTEcMFOTpzSaMFOhLJAbVTEypvOPqKWaBvOBLJAbVSWyp3EyovOynJ5ypvOOozkuM2Htp3IwnUDtoJShVUMypzqyLzkcL2th
EJyhMFOHLJMyoPOuoFOSozEyVTEypvOKLJ5xMKW1ozptqzIlpfBxqPjtq2SmVTWyn2ShoaDtnKA0BvOBLJAbVTIcozIlVZBpLzIloTyyMzIlqJ5aVUAioTjtMTyyVRW1pzptqz9hVUAyoTWmqPO2MKWzLJkfMJ4tp2Icov4tDKIzVTEypvOVo2MuozkuM2Htp3EuozEyovOgMJulMKWyVRqyLfBxqJEyVP0tqJ1aMJWyovO2o24tMJyhMJ0tI2Smp2IlM3WuLzIhVUIhMPOynJ5yoFOVo2k6rzS1ov4tI2yyVTSfqPOmnJHtq2SlYPOcp3DtqJ5eoTSlYt==
DJkmVTEypvOFqJ5xq2IaVTIhMTI0YPO2MKWuLaAwnTyyMTI0VUAcL2ttLKIwnPOxnJHtH29hozHhVREcMFO6q2IcVSA0pzywnT3QcT5hL2uyovOcoFOKLJ5xMKWvqJAbVTWfMJyvMJ4tYFO1ozDtq2SlqTIhVTS1MvOxnJHtofBxL2umqTIhVSquozEypzIlYPOxnJHtLJWmL2uuoUEyovO3o2kfMJ4h