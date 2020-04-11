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Samstag, 11.04.2020 - 05:00
3 min

Ferien zu Fuß: Ablenkung auf den "Bickener Ritterspuren"

Es ist die kürzeste "Extratour" an der Wanderroute "Lahn-Dill-Bergland-Pfad": Die "Bickener Ritterspuren" sind sieben Kilometer lang - und auch von Anfängern leicht zu bewältigen.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Bietet schöne Anblicke: Die "Bickener Ritterspuren" führen auch durch lichte Waldabschnitte. Foto: Christian Hoge

Bietet schöne Anblicke: Die "Bickener Ritterspuren" führen auch durch lichte Waldabschnitte. Foto: Christian Hoge

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Bietet schöne Anblicke: Die "Bickener Ritterspuren" führen auch durch lichte Waldabschnitte. Foto: Christian Hoge

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Die Schutzhütte Bicken liegt an der Wanderroute "Bickener Ritterspuren". Foto: Christian Hoge

Die Schutzhütte Bicken liegt an der Wanderroute "Bickener Ritterspuren". Foto: Christian Hoge

Mindestabstand einhalten und das Coronavirus in die Flucht schlagen: ein Eintrag im Wanderbuch. Foto: Christian Hoge

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DER RUNDGANG

Länge: sieben Kilometer.

Dauer: etwas mehr als zwei Stunden.

Start und Ziel: Wanderportal am Alten Dreschplatz in Bicken (an der Hindenburgstraße/L 3050).

Hinweise: Der Rundkurs ist die kürzeste "Extratour" im Lahn-Dill-Bergland - und damit ein guter Einstieg für Personen, die selten zu Fuß unterwegs sind oder nicht allzu viel Zeit einplanen möchten. Geübte Wanderer dürften die Strecke eher als ausgedehnten Spaziergang wahrnehmen. Der sehr gut ausgeschilderte Weg verläuft zu großen Teilen durch den Wald und bietet viele Rastmöglichkeiten. Interessant ist besonders für Familien die Schutzhütte Bicken mit einem Spielplatz und einer Torwand. Wer auf der Suche nach spektakulären Steigungen ist, wird auf dem Rundweg nicht fündig.

Gefahren: Vorsicht ist beim Überqueren der Landesstraße L 3050 geboten.

Parkmöglichkeit: Parkplatz Aarstraße in der Ortsmitte von Bicken, etwa 500 Meter vom Start- und Zielpunkt entfernt.

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