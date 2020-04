Ferien zu Fuß: Ablenkung auf den "Bickener Ritterspuren"

Länge: sieben Kilometer.

Dauer: etwas mehr als zwei Stunden.

Start und Ziel: Wanderportal am Alten Dreschplatz in Bicken (an der Hindenburgstraße/L 3050).

Hinweise: Der Rundkurs ist die kürzeste "Extratour" im Lahn-Dill-Bergland - und damit ein guter Einstieg für Personen, die selten zu Fuß unterwegs sind oder nicht allzu viel Zeit einplanen möchten. Geübte Wanderer dürften die Strecke eher als ausgedehnten Spaziergang wahrnehmen. Der sehr gut ausgeschilderte Weg verläuft zu großen Teilen durch den Wald und bietet viele Rastmöglichkeiten. Interessant ist besonders für Familien die Schutzhütte Bicken mit einem Spielplatz und einer Torwand. Wer auf der Suche nach spektakulären Steigungen ist, wird auf dem Rundweg nicht fündig.

Gefahren: Vorsicht ist beim Überqueren der Landesstraße L 3050 geboten.

Parkmöglichkeit: Parkplatz Aarstraße in der Ortsmitte von Bicken, etwa 500 Meter vom Start- und Zielpunkt entfernt.