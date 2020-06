Freizeitrallye? Das geht auch in Corona-Zeiten

Ritt auf einem "Haahepper", der kurzerhand aus einem Gartenschlauch gelegt wurde. Foto: Kerstin Altenkirch

Mittenaar-Ballersbach (red). Da bislang alle Vereinsaktivitäten der Ballersbacher "Haahepper" auf Eis liegen, hatte sich der Vorstand des Vereins kürzlich etwas Besonderes einfallen lassen: Der bisher übliche "Grenzschnitzelgang" wurde kurzerhand in einen "Corona-Gang" für Familien umgewandelt. Knapp 40 Teams nahmen - auf drei Tage verteilt - daran teil.

Gestartet wurde auf der "Nerv": Dort lagen die Rallyebogen in einer Kiste bereit. Gesteuert über eine Wander-App, suchten sich die Familien ihren Weg. Zu Beginn mussten Fotoausschnitte aus dem Dorf und der Umgebung erraten oder beantwortet werden, wie zum Beispiel die Spitze des Laufbrunnens oder wo sich überhaupt noch ein Briefkasten im Ort befindet.

Die weiteren Stationen waren selbsterklärend, um jegliche Kontakte zu vermeiden. Auf der Strecke warteten verschiedene berühmte Persönlichkeiten in Form von Bildausschnitten, die erkannt werden mussten oder auch kniffelige Rätselfragen in einer "Geheimschrift".

Im Wald waren dann 20 Buchstaben durcheinandergeraten. Zunächst galt es, diese zu finden, und dann, daraus ein Wort zu bilden. "Veranstaltungsverbot" war die Lösung, welches bis auf vier Mannschaften alle errieten. An der Rudelsbach hieß es dann: "Baut eine Skulptur, die zum Haahepperverein passt. Nutzen dürft Ihr, was Ihr findet." Viele ließen sich dazu Tolles einfallen: Die einen legten Bilder aus Tannenzapfen, andere schufen mit ganzem Körpereinsatz Kunstwerke. Die Ergebnisse waren als Foto an ein Mitglied des Vorstands zu senden. Zudem galt es, auf der rund 5,5 Kilometer langen Strecke Naturmaterialien wie ein Schneckenhaus und Waldmeister zu sammeln.

Um den ausgefüllten Bogen abzugeben, musste am Ende noch ein Code geknackt werden. Die Hinweise dazu waren ebenso auf dem Weg versteckt. Die Teilnehmer gaben ein durchweg positives Feedback. Viele freuten sich, mal wieder etwas Ausgefallenes zu machen.

Auch Bekanntgabe

der Gewinner kontaktlos