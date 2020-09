Funkmast: Mittenaar bleibt bei seinem "Nein"

Der Funkmast auf dem Wörbelberg in Offenbach Foto: Tanja Eckel

Mittenaar-OffenbachMittenaars Kommunalpolitiker bleiben bei ihrem "Nein": Die Firma Vodafone darf den Funkmast in Offenbach nicht mitnutzen. Das Parlament hat dem Anliegen des Unternehmens am Montagabend eine Absage erteilt. Damit bleibt der Mast auf dem Wörbelberg ausschließlich den "Blaulichtdiensten" vorbehalten.

Das Votum des Parlaments kam nicht überraschend. Eine Woche zuvor hatten sich bereits die Mittenaarer Ausschüsse gegen eine Mitnutzung des Mastes durch den Mobilfunkanbieter ausgesprochen. Einfach hatten sich die Parlamentarier ihre Entscheidung dennoch nicht gemacht. Im Vorfeld hatte es viele Diskussionen gegeben.

Das Thema selbst ist nicht neu: In der Vergangenheit war Vodafone immer wieder mit Ansinnen an die Gemeinde herangetreten, den Mast in Offenbach mitnutzen zu dürfen. Seit etwa zehn Jahren steht dieser auf dem Wörbelberg oberhalb des Neubaugebietes. Nach Protesten einiger Bürger hatte sich das Parlament 2011 dafür ausgesprochen, dass der Mast ausschließlich dem Digitalfunk dienen soll. Seither wird er von den "Behörden für die öffentliche Sicherheit und Ordnung" (BOS) genutzt.

Die FDP hatte das Thema wieder ins Gespräch gebracht und den Antrag gestellt, dem Unternehmen die Mitnutzung zu gestatten. In der Parlamentssitzung am Montagabend warb Wolfgang Berns (FDP) noch ein letztes Mal für den Vorstoß seiner Fraktion. "Die digitale Zukunft kommt. Und sie kommt auch ohne uns", so Berns. Irgendwann werde dann doch der LTE-Mast gebaut. "Wohin? Das wissen wir nicht." Berns erinnerte auch daran, dass ein Parlament nur für die Dauer von fünf Jahren gewählt werde. Eine "Ewigkeitsgarantie" für die von dem Gremium getroffenen Beschlüsse gebe es deshalb nicht.

Grüne wollen

Antrag stellen

Bei CDU, SPD, Grünen und FWG fand der Antrag dennoch keine Zustimmung: Sarah Goos (SPD) bekräftigte, man stehe hinter der 2011 getroffenen Entscheidung. Ähnlich äußerte sich Stefan Kade: "Ich fühle mich meinem Wort von damals noch verpflichtet." Wie ein künftiges Parlament die Sache sehe - das sei eine andere Frage. Zwar vergebe man ein stückweit die Chance, mitzubestimmen, wo künftig Funkmasten gebaut würden. Aber: "Das Risiko gehe ich an dieser Stelle ein."

Jürgen Seel (CDU) wertete die gesamte politische Diskussion als positiv. Es sei nachvollziehbar, dass die FDP den Antrag gestellt habe - trotz des zu erwartenden Gegenwindes. Im Hinblick auf die Haltung des Parlaments befand er: "Es ist auch positiv, dass das gesprochene Wort noch etwas gilt." Und zu guter Letzt war ihm die Bürgerinitiative "positiv aufgefallen". "Weil sie auch Alternativen aufgezeigt hat." Fazit: "Alle Beteiligten haben alles richtig gemacht."

In der Sitzung der Mittenaarer Ausschüsse in der vergangenen Woche hatte die Offenbacher Bürgerinitiative nicht nur ihre Argumente dargelegt, sondern auch einen Vorschlag unterbreitet: Sprecherin Meike Misch hatte ein "übergreifendes, ganzheitliches Konzept für den Mobilfunk in Mittenaar" vorgeschlagen. So käme man in die Rolle einer aktiven Steuerung. Erarbeitet werde ein solches Konzept durch einen unabhängigen Gutachter unter Berücksichtigung gesetzlicher Richtlinien sowie baubiologischer und strahlungstechnischer Aspekte in Form eines Vorsorgekonzeptes inklusive eines umfassenden Mobilfunk-Immissionsgutachtens, so Meike Misch.

Eine Idee, die in Teilen nun offenbar die Grünen aufgreifen. Volker Stahl jedenfalls kündigte am Montagabend an, dass seine Fraktion demnächst einen Antrag zu einem unabhängigen Emissionsgutachten stellen werde.

Das Ziel: Eine ausreichende Mobilfunkversorgung in Mittenaar bei gleichzeitiger minimaler Belastung für die Bürger.