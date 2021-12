Großeinsatz in Ballersbach nach Kohlenmonoxid-Austritt

Die Feuerwehren aus Mittenaar sind am Donnerstag um kurz nach 23 Uhr zu einem Kohlenmonoxid-Austritt nach Ballersbach geeilt. Symbolbild: Gerhard Seybert/Fotolia

MITTENAAR-BALLERSBACH - Die Feuerwehren aus Mittenaar sind am Donnerstag um kurz nach 23 Uhr zu einem Kohlenmonoxid-Austritt nach Ballersbach geeilt. Nach einem Bericht der Feuerwehr klagten zehn Personen vor Ort über Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Von Seiten des Rettungsdienstes wurde ein Großaufgebot an Fahrzeugen alarmiert, um die Betroffenen in Krankenhäuser transportieren zu können. Letztlich wurden sieben Patienten behandelt. Die Feuerwehr drang unter schwerem Atemschutz und mit Messgeräten in die Wohnung ein, um diese zu lüften und den Kohlenmonoxidgehalt in der Luft zu messen. Anschließend stellte sie noch einen Überdrucklüfter auf.

Weitere Informationen zur Schwere der Verletzungen oder Brandursache waren zunächst nicht bekannt.

In Ballersbach vor Ort waren Einsatzkräfte der Ortsteil-Feuerwehren aus Ballersbach, Bicken und Offenbach. Daneben laut Feuerwehr außerdem ein Großaufgebot des Rettungsdienstes mit mehreren Rettungswagen, Notärzten und der Einsatzleitung Rettungsdienst sowie die Polizei.