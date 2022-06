Illegale Schrottsammler schlagen in Bicken zu

Symbolfoto: Harald Kaster

MITTENAAR-BICKEN - Diebe haben in Bicken in der Dresdener Straße alte Heizungsrohre aus Kupfer und einem Satz Autofelgen im Wert von rund 3000 Euro gestohlen. Die Tat wurde am Dienstag zwischen 19.30 und 19.45 Uhr verfügt. Die Diebe fuhren einen in Rumänien zugelassenen, roten Renault-Kastenwagen. Hinweise nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.