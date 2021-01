Kommunalwahl: FDP Mittenaar schickt Benner-Berns ins Rennen

Anna-Lena Benner-Berns, Spitzenkandidatin der FDP Mittenaar. Foto: FDP Mittenaar

MITTENAAR - Neue Spitzenkandidatin für die Freien Demokraten in Mittenaar: Erstmals führt Anna-Lena Benner-Berns die Liste der FDP für die Wahl zur Gemeindevertretung an. Die 33-Jährige war bisher schon Mitglied des Parlaments und der FDP-Kreistagsfraktion.

Die Mitgliederversammlung der Liberalen wählte die Bickenerin einstimmig zu ihrer Spitzenkandidatin. Auf den weiteren Plätzen folgen der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Berns und Horst-Walter Paul, der Teil des Gemeindevorstandes ist. Vor fünf Jahren war die Liste auf fünf Sitze gekommen - so viele wie auch schon 2011.

Wirtschaftsstandort Mittenaar im Fokus

In ihrer Bewerbungsrede hob die Juristin hervor, wie wichtig weitere Bemühungen um Mittenaar als Wirtschaftsstandort seien. Dies bilde die Voraussetzung für Arbeitsplätze in der Gemeinde und den weiteren Ausbau der Infrastruktur.

KANDIDATEN FÜR DIE KOMMUNALWAHL Folgende Personen bewerben sich bei der Kommunalwahl für die Mittenaarer FDP um ein Mandat für die Gemeindevertretung: 1. Anne-Lena Benner-Berns (Bicken), 2. Horst-Walter Paul, 3. Wolfgang Berns, 4. Eckhard Hahnenstein (alle Bicken), 5. Joachim Schuch (Offenbach), 6. Nicholas F. Berns, 7. Konstantin Paul, 8. Konstantin Zygan, 9. Katharina Paul (alle Bicken).

Die Bezahlbarkeit kommunaler Leistungen, so Benner-Berns, sei gerade auch in einer älter werdenden Gesellschaft wichtig, damit ältere Menschen möglichst lange in ihrem vertrauten Umfeld leben könnten.

Die Mittenaarer Freien Demokraten stimmten in ihrer Mitgliederversammlung nicht nur für die neun Kandidaten und das Kommunalwahlprogramm, sondern auch für einen weiteren Antrag: Nach diesem soll sich die neue FDP-Fraktion in der kommenden Legislaturperiode mit Nachdruck dafür einsetzen, so heißt es in der Pressemitteilung, "dass die derzeit geltende Straßenbeitragssatzung neu gefasst wird". Und weiter: "Im Ergebnis sollen die Anlieger spürbar entlastet werden."

Bevor sie zur Spitzenkandidatin gewählt wurde, betonte Benners-Berns: "Unser Motto ist: Zukunft zulassen. Die Zukunft aufhalten, daran haben sich schon viele erfolglos versucht."