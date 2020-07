Leben kehrt in die Jugendtreffs zurück

So sieht sie aus, die Corona-Ausstattung für die Jugendpflegen der Caritas. Foto: Caritasverband

Haiger/Driedorf/Mittenaar/ Sinn (red). Vieles hat Corona gestoppt. Auch die Jugendräume des Caritasverbandes in Haiger, Driedorf, Mittenaar, Sinn und Schöffengrund mussten im März ihre Türen für den Publikumsverkehr schließen. Schwierige Zeiten für die Fachkräfte in den fünf Einrichtungen, denn ein wichtiger Aspekt der Arbeit - die Begegnung mit den Kindern und Jugendlichen - konnte nicht wie gewohnt stattfinden. Um in Kontakt zu bleiben und bei Problemen zu helfen, wurde zu großen Teilen auf digitale Medien und das Telefon gesetzt.

Erste Lockerungen im Mai gaben auch den Jugendzentren die Möglichkeit, wieder zu öffnen. Ein Hygienekonzept wurde erarbeitet, Desinfektionsmittel aufgestockt, Material verteilt, Bodenmarkierungen angebracht und Möbel gerückt. An die Jugendlichen vor Ort wurden bei Bedarf Stoff- und Einwegmasken verteilt. Je nach Größe des Zentrums darf nun wieder eine bestimmte Anzahl Kinder und Jugendlicher gleichzeitig die Einrichtung besuchen. Auch wenn es noch Einschränkungen und Regeln mit fortlaufenden Entwicklungen beim Besuch gibt - so langsam kehrt das Leben zurück.

"Wir alle und ganz besonders unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort sind sehr froh, dass der Kontakt wieder in den Jugendräumen stattfinden kann", so Insa Deeken, Bereichsleiterin für Kinder, Jugend, Familie und Beratung im Caritasverband. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit gehe es vor allem darum, professionelle Beziehungen anzubieten, Dies gehe nach wie vor am besten über den direkten, persönlichen Kontakt.

Jugendzentren spielen wichtige Rolle im Alltag

Für viele Kinder und Jugendliche spiele ihr Jugendtreff vor Ort eine wichtige Rolle im Alltag. Er sei ein Treffpunkt und ein Ort für Austausch und Unterstützung. Es gebe Probleme für Kinder und Jugendliche, die durch den Corona-Shutdown größer geworden seien.

Für die Ferien haben einige Jugendpflegen als Ersatz für die ausgefallenen Ferienprogramme der Kommunen ein kleineres Sommerangebot erarbeitet. So veranstalten zum Beispiel die Jugendpflegen in Sinn und Mittenaar unter anderem einen Graffiti-Workshop, ein FIFA-Turnier, einen Naturtag und einen Malwettbewerb. Neben diesen Aktionen sind die Räume an verschiedenen Tagen in den Ferien für den normalen Betrieb geöffnet.