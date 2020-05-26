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Dienstag, 26.05.2020 - 16:15
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Lkw-Verkehr ärgert Anwohner in Bellersdorf

Nördlich von Bellersdorf befand sich einst ein Munitionsdepot. Lkw steuern das Gelände regelmäßig an, um es mit Erde aufzufüllen. Für die Einwohner ein Ärgernis.

Tanja Eckel: Redakteurin Dillenburg
Von Tanja Eckel
Redakteurin Dillenburg
2016 hat die Firma "7x7energie GmbH" auf einem Teil des ehemaligen Munitionsdepots einen Solarpark errichtet. Die Anlage soll nun erweitert werden. Foto: 7x7energie

2016 hat die Firma "7x7energie GmbH" auf einem Teil des ehemaligen Munitionsdepots einen Solarpark errichtet. Die Anlage soll nun erweitert werden. Foto: 7x7energie

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Fotos
2016 hat die Firma "7x7energie GmbH" auf einem Teil des ehemaligen Munitionsdepots einen Solarpark errichtet. Die Anlage soll nun erweitert werden. Foto: 7x7energie

2016 hat die Firma "7x7energie GmbH" auf einem Teil des ehemaligen Munitionsdepots einen Solarpark errichtet. Die Anlage soll nun erweitert werden. Foto: 7x7energie

Etwa 1,5 Kilometer nördlich von Bellersdorf liegt das ehemalige Sonderwaffenlager, das zur Zeit des Kalten Krieges entstand. Spekulationen zufolge sollen dort auch Atomwaffen gelagert worden sein. Das Gelände wird heute von "Hessen Forst" im Auftrag des Landes verwaltet. Foto: Tanja Eckel

Etwa 1,5 Kilometer nördlich von Bellersdorf liegt das ehemalige Sonderwaffenlager, das zur Zeit des Kalten Krieges entstand. Spekulationen zufolge sollen dort auch Atomwaffen gelagert worden sein. Das Gelände wird heute von "Hessen Forst" im Auftrag des Landes verwaltet. Foto: Tanja Eckel

Ortstermin: Viele Bellersdorfer nutzten am Montag die Gelegenheit und schauten sich gemeinsam mit dem "Zukunfts"-Ausschuss auf dem ehemaligen Munitionsdepot um. Foto: Tanja Eckel

Ortstermin: Viele Bellersdorfer nutzten am Montag die Gelegenheit und schauten sich gemeinsam mit dem "Zukunfts"-Ausschuss auf dem ehemaligen Munitionsdepot um. Foto: Tanja Eckel

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DER SOLARPARK

Seit 2016 betreibt die Firma "7x7energie GmbH" aus Dillenburg auf einem Teil des ehemaligen Sonderwaffenlagers einen Solarpark. Die Anlage mit 6226 Modulen speist nachhaltig erzeugten Strom ins Netz ein. Da das Gelände noch Raum bietet, soll nun neben den bestehenden Anlagen ein zweiter Solarpark gebaut werden. Die etwa 1 Hektar große Fläche für die neue Anlage ist bereits von "Hessen Forst" unter Vertrag genommen. Für die Umsetzung muss zunächst das Geländeniveau durch Aufschüttung angeglichen werden. Durch den zweiten Solarpark wird die Rekultivierungsfläche des Depots um einen Hektar kleiner. Damit, so die Hoffnung, soll sich dann auch der Lkw-Verkehr verringern.

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