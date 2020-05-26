Dienstag, 26.05.2020 - 16:15
4 min
Lkw-Verkehr ärgert Anwohner in Bellersdorf
Von Tanja Eckel
Redakteurin Dillenburg
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DER SOLARPARK
Seit 2016 betreibt die Firma "7x7energie GmbH" aus Dillenburg auf einem Teil des ehemaligen Sonderwaffenlagers einen Solarpark. Die Anlage mit 6226 Modulen speist nachhaltig erzeugten Strom ins Netz ein. Da das Gelände noch Raum bietet, soll nun neben den bestehenden Anlagen ein zweiter Solarpark gebaut werden. Die etwa 1 Hektar große Fläche für die neue Anlage ist bereits von "Hessen Forst" unter Vertrag genommen. Für die Umsetzung muss zunächst das Geländeniveau durch Aufschüttung angeglichen werden. Durch den zweiten Solarpark wird die Rekultivierungsfläche des Depots um einen Hektar kleiner. Damit, so die Hoffnung, soll sich dann auch der Lkw-Verkehr verringern.
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