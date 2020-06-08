Montag, 08.06.2020 - 04:00
3 min
Mittenaarer Firma entwickelt Hygienegriff für Einkaufswagen
Von Tanja Eckel
Redakteurin Dillenburg
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NANOSILBER
Nano bezeichnet eine Größenordnung. Ein Nanometer ist der millionste Teil eines Millimeters. Nanopartikel sind kleiner als 100 Nanometer. Nanosilber ist das am häufigsten eingesetzte Nanomaterial. Es findet sich in vielen Produkten des täglichen Lebens, beispielsweise in Textilien, Fußbodenbelägen, Lebensmittelverpackungen, Luft- und Wasserfiltern, Wandfarben, Reinigungsmitteln und Kosmetika. In der Medizin wird Nanosilber unter anderem in Wundverbänden und als Beschichtung von Kathetern und Implantaten eingesetzt. Dass Nanosilber in immer mehr Produkten Verwendung findet, hängt mit seiner antimikrobiellen Wirkung zusammen.
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