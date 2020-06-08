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Montag, 08.06.2020 - 04:00
3 min

Mittenaarer Firma entwickelt Hygienegriff für Einkaufswagen

Eine Firma aus Mittenaar hat einen Hygienegriff für Einkaufswagen entwickelt. Darin verarbeitete Silberionen wirken antibakteriell. In ersten Supermärkten ist der Griff bereits im Einsatz.

Tanja Eckel: Redakteurin Dillenburg
Von Tanja Eckel
Redakteurin Dillenburg
So sieht er aus, der Hygienegriff made im Aartal. Der organefarbene Griff aus Kunststoff wird einfach auf den vorhandenen Griff gestülpt. Foto: Ideegrafik Kreativagentur

So sieht er aus, der Hygienegriff made im Aartal. Der organefarbene Griff aus Kunststoff wird einfach auf den vorhandenen Griff gestülpt. Foto: Ideegrafik Kreativagentur

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NANOSILBER

Nano bezeichnet eine Größenordnung. Ein Nanometer ist der millionste Teil eines Millimeters. Nanopartikel sind kleiner als 100 Nanometer. Nanosilber ist das am häufigsten eingesetzte Nanomaterial. Es findet sich in vielen Produkten des täglichen Lebens, beispielsweise in Textilien, Fußbodenbelägen, Lebensmittelverpackungen, Luft- und Wasserfiltern, Wandfarben, Reinigungsmitteln und Kosmetika. In der Medizin wird Nanosilber unter anderem in Wundverbänden und als Beschichtung von Kathetern und Implantaten eingesetzt. Dass Nanosilber in immer mehr Produkten Verwendung findet, hängt mit seiner antimikrobiellen Wirkung zusammen.

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