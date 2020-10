Mittenaarer Grüne suchen Mitstreiter

Das Rathaus in Bicken: Hier tagt das Mittenaarer Parlament, für das die Grünen derzeit zwei Gemeindevertreter stellen. Archivfoto: Jörg Weirich

Mittenaar-Bicken (hog). 2011 zogen die Mittenaarer Grünen mit 18,4 Prozent ins Gemeindeparlament ein, fünf Jahre später waren es 9,1 Prozent. Mittlerweile hat sich die Zahl der Aktiven auf vier Personen reduziert. Der Ortsverband sucht deshalb nach neuen Mitstreitern - und lädt zu einem Stammtisch ein.

Das Treffen an diesem Freitag, 9. Oktober, beginnt um 19 Uhr in der Pizzeria Roma in Bicken. Dann soll es auch um die Kommunalwahlen am 14. März 2021 und das Wahlprogramm gehen.

Auch Roland Montag wird Mittenaar 2021 verlassen

Vor neun Jahren waren die Grünen noch mit zehn Personen angetreten - und hatten vier der 23 Sitze im Parlament ergattert. Nun ist die Zahl wegen mehrerer Wohnortwechsel und aus anderen Gründen deutlich gesunken. Auch ein Mann der ersten Stunde, der Ortsverbandsvorsitzende Roland Montag, werde Mittenaar im nächsten Jahr verlassen, heißt es in einer Mitteilung.

Ziel: Streitigkeiten

im Parlament beenden

"Ein wichtiges Ziel zu Beginn der Arbeit im Gemeindeparlament war es, die häufig nur aus prinzipiellen Grünen ausgetragenen Parteistreitigkeiten im Parlament zu beenden und ein konstruktives Miteinander zum Wohle der Gemeinde hinzuwirken", sagt Volker Stahl, der Mitglied der derzeit zweiköpfigen Fraktion im Gemeindeparlaments ist.

Das sei aus seiner Sicht in vielen Bereichen gelungen - und soll auch in Zukunft eine Grundlage grüner Politik bilden - wenn es nach den Mittenaarer Grünen geht, gerne wieder mit mehr Mitstreitern.