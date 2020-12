Mittenaars Grünen treten mit Lula Leitloff an der Spitze an

Die Spitzenkandidaten der Mittenaarer Grünen: Lula Leitloff aus Ballersbach und Marcel Thielmann aus Bicken (r.) mit dem derzeitigen Fraktionsvorsitzenden Roland Montag. Foto: Grüne Mittenaar

MITTENAAR - Die Mittenaarer Grünen treten wieder an: Die Umweltpolitiker aus der Aartalgemeinde haben ihre Liste für die Kommunalwahl im kommenden Jahr aufgestellt. Die Spitze präsentiert sich deutlich verjüngt.

Zwischenzeitlich war nicht klar gewesen, ob es die Mittenaarer Grünen wieder schaffen werden, genügend Kandidaten für eine Liste zu finden. 2011 waren sie mit 18,4 Prozent ins Gemeindeparlament eingezogen, fünf Jahre später waren es 9,1 Prozent. Die Zahl der Aktiven reduzierte sich.

Derzeit gehören Roland Montag (Bicken) und Volker Stahl (Offenbach) dem Parlament an. Allerdings wird Fraktionsvorsitzender Roland Montag - ein Mann der ersten Stunde - aus beruflichen Gründen Mittenaar verlassen.

KANDIDATEN FÜR DIE KOMMUNALWAHL Folgende Personen bewerben sich bei der Kommunalwahl für die Mittenaarer Grünen um ein Mandat für die Gemeindevertretung: 1. Lula Leitloff (Ballersbach), 2. Marcel Thielmann (Bicken). 3. Volker Stahl (Offenbach), 4. Christoph Wenzel (Ballersbach), 5. Frank Holzapfel (Offenbach), 6. Iris Menger (Ballersbach), 7. Udo Riedel (Offenbach), 8. Andreas Immel (Offenbach), 9. Ellen Garotti (Ballersbach).

Die Umweltpolitiker hatten deshalb in den vergangenen Wochen neue Mitstreiter gesucht. Ein erstes Treffen im Oktober brachte nicht die erhoffte Resonanz, aber ein zweites im November: Neun Namen finden sich auf der Liste. Und an der Spitze neue Gesichter: Lula Leitloff (Ballersbach) und Marcel Thielmann (Bicken) führen die Liste an. Auf Platz drei folgt Volker Stahl (Offenbach). "Wir sind vor allem froh, dass wir jetzt viele junge Leute im Team haben", sagt Stahl.

Das Ziel der Grünen: Sie wollen sich dafür einsetzen, dass Kinder, Jugendliche und ältere Menschen "alle erforderlichen Unterstützungen der Gemeinde erhalten, um sich in Mittenaar wohlzufühlen".

Energiewende voranbringen und nachhaltig aufforsten

Ebenfalls auf der Agenda stehen die Energiewende im Bereich der Wohnbebauung, die Modernisierung der Ortskerne, eine fußgänger- und radfahrergerechte Verkehrswegegestaltung sowie eine nachhaltige Wiederaufforstung des Gemeindewalds.