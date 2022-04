Mittenaars Parlament tagt Montag

Jetzt teilen:

MITTENAAR-BICKEN - Die Mitglieder der Mittenaarer Gemeindevertretung kommen am Montag, 2. Mai, zu ihrer nächsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Bicken zusammen. Unter anderem stehen mehrere Anträge auf der Tagesordnung: Die CDU regt die Teilnahme der Gemeinde am "Kompass"-Programm (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) des Landes an und die Grünen wünschen sich eine Informationsbroschüre für Bauwillige im Baugebiet "Ober den Betten" in Ballersbach. Ein zweiter Antrag der Grünen-Fraktion befasst sich mit der Einführung einer Fotovoltaik-Pflicht für alle gewerblichen Gebäude in den Mittenaarer Gewerbegebieten. Die öffentliche Parlamentssitzung beginnt um 19 Uhr.