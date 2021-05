Mittenaars Zukunfts-Ausschuss wählt Vorsitzenden

Jetzt teilen:

MITTENAAR-BICKEN - Erstmals in dieser Legislaturperiode kommt am Montag, 17. Mai, der Mittenaarer Ausschuss "Zukunft" zusammen. Unter anderem wird dann der neue Vorsitzende gewählt. Ebenfalls auf der Tagesordnung der Kommunalpolitiker steht das Projekt "Lappen" in Offenbach und zwei Anträge der CDU. Die befassen sich mit einem Verkehrskonzept für Mittenaar und zum anderen mit Bestattungen in einem Grabfeld. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Bicken.