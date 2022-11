Neuer Insekten-Unterschlupf in Bellersdorf und Bischoffen

Übergabe des Insektenhotels in Bellersdorf (v.l.): Marcus Hief (EAM), Mittenaar Bürgermeister Markus Deusing, Pfarrer Holger Zirk sowie die Vertreter der Ortsvereine Frank Henrich, Lennart Henrich und Mario Bangert. Tatkräftig beim Aufbau mitgeholfen haben auch die jüngsten Bellerdorfer (vorne, v.l.) Lenny und Louis Bangert sowie Ben Schupp. (© Tanja Eckel)

MITTENAAR-BELLERSDORF/BISCHOFFEN - In Bellersdorf finden Insekten nun einen sicheren Unterschlupf. Genau wie in Bischoffen. Denn: Die EAM hat beiden Gemeinden ein "XXL-Insektenhotel" gespendet.

Der kommunale Energieversorger fördert die Anschaffung und Aufstellung solcher großen Insektenhotels in den Kommunen seines Netzgebietes. Auch in Bischoffen und Mittenaar: Während das Hotel in Bischoffen künftig im Park hinter dem Rathaus Insekten ein neues Zuhause bieten soll, steht das Bellersdorfer Hotel nun auf der Wiese bei der Kirche im Ortskern.

"Der Lebensraum vieler Insekten ist zunehmend bedroht - in vielen Regionen hat sich ihre Zahl bereits sehr stark reduziert", sagt Marcus Hief, Leiter der EAM-Netzregion Dillenburg. "Das neue XXL-Hotel soll zum Artenschutz und zur Artenvielfalt beitragen und nützlichen Insekten künftig beim Nisten und Überwintern helfen."

Gebaut wurden die großen Insektenhotels übrigens bei den "Hinterländer Werkstätten" des Lebenshilfewerks Marburg-Biedenkopf.